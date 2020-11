Asegura AMLO estar dispuesto a revisar iniciativa sobre outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está dispuesto a revisar la iniciativa de reforma que envió a la Cámara de Diputados para prohibir la subcontratación u outsourcing, e informo que este lunes se reunirá con representantes del sector empresarial para explicarles en qué consiste su iniciativa, pero aseguró que este de modelo de contratación representa abusos en contra de los trabajadores.

"Estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley, que ya se envió para la Cámara de Diputados. El propósito es de que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se pueda llevar a cabo la subcontratación en actividades que lo requieran, y en el resto de la actividades lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores".

- "¿Se podría modificar la iniciativa después de esta reunión con empresarios?", se le preguntó.

-Sí, pero deben de probar que no es esto (abusos y despidos contra trabajadores)", contestó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que la mayoría de los empresarios "tratan bien a sus trabajadores" y les garantizan la entrega de sus prestaciones laborales.

"Y otros que actúan de manera indebida, y estas son también empresas que fueron creadas para dar estos servicios como las factureras, que son los fenómenos que se crearon a partir de las reformas estructurales para afectar a los trabajadores, sacar provecho, defraudar, hacer actividades ilícitas o licitas, pero de inmorales", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que la subcontratación implica que los trabajadores no tengan ninguna seguridad social, no se le den prestaciones "por eso el fenómeno este raro, de que en diciembre cuando se tiene que entregar aguinaldo, que se le tienen que entregar -en algunos casos- reparto de utilidades se les despide para volver a contratarse a los trabajadores en enero y febrero.

"Esto es totalmente irregular, eso ya no queremos que siga sucediendo. Queremos que los trabajadores reciban su salario y sus prestaciones", indicó.

El presidente López Obrador señaló que el outsourcing inició durante el periodo neoliberal y se justificó que de esta manera se iba a tener la opción de contratar una empresa para que hiciera cargo de toda la relación laboral, "pero esto ha significado un abuso, creció el número de trabajadores que están en este sistema de subcontratación en los últimos tiempos y este fenómeno de que en diciembre se despiden a 300, 400 mil trabajadores para después contratarlos.

"Estamos haciendo la revisión para que no se den estas irregulares, si no actuamos pues nos convertimos en cómplices, pues eso no lo podemos hacer en ningún caso", agregó.