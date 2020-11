Bad Bunny da positivo a COVID-19

Así lo informó este lunes la agencia de representación Lacoustyle en un comunicado en el que indica que por ello anoche su participación fue virtual desde su hogar en Los Ángeles (California), desde donde presentó la primera categoría Latina de los premios, "Artista Favorita Femenina - Latina".

Inicialmente, estaba previsto que Bad Bunny cantara en directo su éxito mundial Dákiti junto a Jhay Cortez (tema que se convirtió en la canción número uno de las listas musicales a nivel mundial) "pero desafortunadamente, el artista confirmó que ha contraído el virus del covid-19 y tuvo que cancelar su presentación".

Latin artists are breaking boundaries, reshaping the mainstream and truly leaving a mark of their own. Here is @sanbenito as he introduces this year's #AMAs Favorite Female Artist - Latin presented by @ChesterCheetah. pic.twitter.com/bio8xD1vFI