Contexto lagunero

El escándalo contable la empresa Enron en 2001-empresa estadounidense de energía con sede en Houston, Texas-, condujo a la quiebra a dicha empresa, conmocionó a la bolsa de valores de Nueva York y dejo desilusionadas y muy enojadas a miles de personas quienes perdieron miles de millones de dólares en pensiones y compra de acciones. La gente aun se pregunta cómo fue posible la quiebra de la noche a la mañana de la empresa considerada entonces el gigante de Wall Street, la séptima empresa más grande de los Estados Unidos.

¿Qué fue lo que estuvo mal? La búsqueda de respuestas siempre apuntó a dos altos ejecutivos de Enron, quienes por actos masivos de fraude y corrupción disimularon la debilidad de la empresa hasta que ya no se pudo ocultar y finalmente cayó.

Sin embargo, un análisis profundo revela que la cultura corporativa disfuncional de la empresa fue la causa principal de su quiebra. La cultura de la arrogancia permeaba en toda la empresa, muchos de los empleados sentían que eran parte de un grupo de élite y se creían mucho más listos que los demás. Esta cultura de bravuconadas condujo a los empleados a negociar muy agresivamente acuerdos de cuestionable solvencia financiera y que además tomaron riesgos excesivos bajo la ilusión de que eran invencibles.

¿Cómo es posible que tanta arrogancia se atrinchere dentro de una empresa? ¿Cómo las culturas de sobre confianza emergen y se apoderan de toda una organización? La respuesta a estas dos preguntas se encontró en una investigación. Los resultados revelan que el contagio social de la sobre confianza juegan un papel crucial que aun se mantiene oculto. No es una sorpresa que los equipos y las organizaciones poseen distintas culturas y exponen valores y normas específicas muy firmes algunas de las cuales son producto de la selección de personal y del sistema de recompensas y reconocimientos.

Por ejemplo, una empresa puede ofrecer muy atractivos incentivos financieros a los empleados que sean competitivos en su comportamiento para tomar riesgos, ocasionando y recompensando comportamientos de invencibilidad. Pero algo igual de importante lo es el ambiente social que se crea. Los humanos somos creaturas excepcionalmente sociales que nos apoyamos en lo que aprendemos de los demás, desde formas de hablar y rituales religiosos hasta preferencias alimenticias y valores morales.

Cuando nos movemos en ambientes sociales en los que la sobre confianza es desenfrenada, nosotros, muchos, adoptamos inconscientemente una mentalidad sobre confiada. Las investigaciones al respecto indican que somos muy propensos a convertirnos en personas sobre confiadas cuando quienes nos rodean muestran sobre confianza. Si las personas tienden a emular la autoconfianza de los demás, este efecto puede escalarse dentro de la empresa y generar normas que se hagan generales. Leer en español.

¿Qué tan contagiosa es la sobre confianza? En seis estudios se encontró evidencia de transmisión de sobre confianza. Para medir la sobre confianza, se compararon las creencias de los participantes acerca de su desempeño relativo comparado con su desempeño real. Entre más exceden la realidad las creencias de las personas, dichas personas son más sobre confiadas y se califican bien en exceso. También se encontró evidencia de la transmisión de sobre confianza en diferentes casos, desde interacciones personales hasta la mera exposición a información acerca de cómo piensan los demás.

Para determinar cuando la sobre confianza es especialmente contagiosa, se realizó un estudio de estimación de peso con estudiantes universitarios incluyendo uno sobre confiado de la misma universidad y otro estudiante sobre confiado de una universidad diferente. Se determinó que la sobre confianza es infecciosa solamente cuando esta presente en un miembro del mismo grupo, no de alguien que pertenece a un grupo diferente. De hecho, las personas tienden a imitar selectivamente las prácticas, estrategias y creencias de aquellos que son sus compañeros y que comparten la identidad social de un grupo. Las personas son más propensas a contagiarse de sobre confianza, sobre todo de sus supervisores y compañeros cercanos de trabajo. Los estudios comprueban que los lideres sobre confiados ponen en alto riesgo a las empresas y los estragos de sus malas decisiones van más allá de su temeraria toma de decisiones. Cuando el final llega, ellos son los primeros en caer, seguidos de sus pares y los demás.

Fomentar una cultura de sobre confianza representa un gran peligro para las empresas. Una de las principales lecciones del caso de Enron es que el éxito de una empresa depende en gran parte de cultivar un buen ambiente social y normas que promuevan tener siempre los pies en la tierra evitando las ilusiones de grandeza. El hecho de entender el riesgo de tener, aunque sea unos pocos empleados sobre confiados y con optimismo exagerado que puede afectar a todos e inhibir la habilidad de tomar decisiones bien informadas, puede ayudarnos a identificar las raíces de la sobre confianza y a cultivar una toma de decisiones más prudente para lograr una empresa prospera.

Fuente: York University, The University of Utah, University of California at Berkeley, Georgetown University.

