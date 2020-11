Adultos mayores de Torreón siguen frecuentando la Plaza de Armas

La Plaza de Armas es el paseo público por excelencia de los adultos mayores que a diario la visitan para sentarse en las bancas y platicar con sus amigos. Algunos con cubrebocas, otros no, pero siempre hay decenas de personas.

El sábado 21 y domingo 22, en un recorrido por esta casa editora por la plaza se pudo constatar que la mayoría de las personas son mayores, casi todos hombres, aunque algunos llegan con su pareja.

Otros adultos o personas más jóvenes solamente pasan por sus andadores y no se quedan, continúan su camino y en ocasiones llegan a los puestos de agua o gorditas, pero no duran mucho tiempo.

Don Gerardo Méndez, uno de los adultos mayores entrevistados, comentó que trata de cuidarse siempre pero se aburre mucho en casa y prefiere salir unas horas con sus amigos a la plaza y platicar.

Dice estar consciente del riesgo de los adultos mayores, que son los más vulnerables, pero no aguanta estar todo el día en casa y aunque no visita todos los días la plaza, acude tres o cuatro días a la semana porque no hay otros lugares donde pueda pasar el tiempo.

Las autoridades de Salud han insistido en su llamado a los ciudadanos a evitar salir de casa si no es necesario, pero el encierro es muy difícil de llevar durante tiempo prolongado y es por eso que los adultos mayores deciden salir a distraerse, ver a sus amigos y platicar donde a diario se pueden encontrar: en la plaza de Armas.

De igual manera, ayer domingo la avenida Hidalgo, en la zona Centro, se encontraba abarrotada de personas caminando por las banquetas y entrando a las tiendas de ropa o zapaterías para realizar sus compras.

Se pudo observar que la gran mayoría de las personas utiliza el cubrebocas, pero la sana distancia es imposible de mantener, ya que muchas personas van en una dirección y otras en sentido contrario, de tal manera que no existe la distancia social, aunque la quieran respetar.

Salen de casa

Acuden a Plaza de Armas.

*En un recorrido este fin de semana la mayoría de los asistentes a la Plaza de Armas fueron hombres.

*Uno de los adultos mayores entrevistados dijo que se aburre en su casa y prefiere salir con sus amigos a platicar.

*Afirma que acude cerca de tres o cuatro días a la semana a este lugar.