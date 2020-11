Vive un gran momento

Brindar entretenimiento en tiempos de pandemia ha sido muy difícil, sin embargo, aceptó el reto y lo ha enfrentado de la mejor manera.

Roger González es el titular del programa de TV Azteca, Todos quieren fama, el cual cuenta con bastante rating y además ha logrado atraer audiencia joven, algo que no ocurría desde hace tiempo.

En entrevista con El Siglo de Torreón, González manifestó que se considera un hombre afortunado ya que a pesar de lo malo que ha traído consigo este año, en su caso ha recibido bendiciones.

"Soy muy afortunado. En este 2020, más allá de la pandemia y de toda la problemática económica que hay, no me queda más que agradecerle a Dios tener trabajo y hasta ahora nunca he faltado, ni en Venga la alegría ni en Todos quieren fama porque asumí mi compromiso de informar y entretener.

"Estoy agradecido de poder brindar un poco de alegría en tiempos difíciles. Le agradezco a Dios porque estoy en un programa en la mañana y en otro en la tarde, en verdad que este 2020, para mí, ha sido un gran año a nivel personal, por el aprendizaje que me ha dejado la pandemia y en lo laboral creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera".

Algo que de igual manera emociona a Roger es la aceptación que ha alcanzado Todos tienen fama, emisión que día a día presenta a personas que tratan de ganarse la aprobación de la gente con su manera de cantar.

"Estamos entre los programas favoritos de la tarde para las familias y jóvenes, con la sorpresa de que hay muchos adolescentes que no veían la televisión en ese horario y después de mucho tiempo regresó esa audiencia joven a la TV gracias a esta emisión divertida en la que no se necesita tener la gran voz para ganar los 50 mil pesos, lo que importa es el carisma de los participantes".

González explicó que tal y como el nombre del programa indica, éste se ha vuelto una plataforma para todos esos mexicanos que habían soñado con pisar un escenario o bien para algunos famosos de otras sectores del entretenimiento, como Celia Lora o la Bebeshita, que anhelaban cantar.

"Es el programa perfecto para todas aquellas personas que soñaron con tener fama. Puede ser un estudiante, un ama de casa o un albañil; muchos de ellos cantaban en el karaoke y ahora, gracias a Azteca, les estamos dando fama por una semana".

Vía telefónica, el artista sostuvo que los observadores, quienes son los jueces de la emisión, la han puesto un toque bastante positivo y de aprendizaje a Todos quieren fama.

"Son personas que se dedican al medio como "Apio" Quijano de Kabah, Felicia Mercado o "La Chupitos", entre otros. Hemos tenido a gente que sabe del entrenamiento y ellos nos han acompañado con sus observaciones".

Roger sostuvo que hasta ahora no tiene idea si el programa continuará en 2021 a través de una nueva temporada.

"A mí me contrataron por una entrega, la cual termina en diciembre. Vamos a ver qué pasa, igual se extiende hasta el año que entra o no, pero por ahora les puedo contar que me siento feliz por lo que se ha logrado".

Por otro lado, Roger González dijo que cuando comenzó la pandemia sintió mucho miedo, tal y como le ocurrió a millones de personas en el mundo, y es que la exceptiva por saber qué pasaría lo perturbaba bastante.

"No sabía que significaba estar en pandemia, no nos había tocado una pandemia mundial en muchos años. Había temor e incertidumbre hacia algo desconocido como lo ha sido esta pandemia.

"Soy una persona positiva y empecé a encontrarle las cosas buenos a un conflicto como este. Tuve más tiempo en casa, hice ejercicio, empecé a cocinar, a leer y a meditar. Hice cosas que no hacía porque vivíamos con mucha rapidez; vivir así, tan tranquilo, es más sano".

Roger lamentó que desde hace tiempo no ha visitado la Comarca Lagunera, espera que en un futuro no muy lejano lo pueda hacer.

"Una de mis grandes pasiones es viajar y me encanta conocer mi país. Tengo muchas ganas de ir a Torreón, espero que en 2021 las cosas estén mejor y pueda estar con ustedes".

En cuanto a la música, Roger manifestó que sigue laborando con el proyecto Charlie and Joss, con quienes no logró realizar lo que habían ideado en este 2020 para darse a conocer con mayor fuerza.

""Yo conocí a esta banda -Charlie and Joss- por Instagram. Ellos son de Mérida e incluso me fui para allá y me enamoré de esa ciudad. Se dio una muy buena química entre ellos y yo y decidimos juntarnos", comentó.