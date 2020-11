Solicita Lerdo revisión a nómina municipal

Al no tener eco a su propuesta de reducir el sueldo al 50 por ciento entre los integrantes del Cabildo para recuperar los recursos que se perderán con la desaparición del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), Héctor González, coordinador de la fracción de Morena, promoverá una revisión a la nómina municipal para "rescatar" esos recursos.

"Sobre la propuesta que hice de la reducción del sueldo al 50 por ciento, he estado platicando con los coordinadores porque así lo pidió el presidente (Homero Martínez), ya platiqué, desgraciadamente no hay eco, no están dispuestos, dicen que lo están viendo, pero no dan una respuesta concreta. Nosotros estamos en lo mismo", comentó el regidor.

La reducción del 50 por ciento del sueldo de los miembros del Cabildo generaría un ahorro cercano a los 8 millones de pesos ya que actualmente la Administración Municipal destina 17 millones de pesos anuales en salarios para los ediles, entre sueldos que corresponden de 12 a 13 millones de pesos más 2.8 millones en gestoría, 600 mil en despensas y 700 mil más en gasolina.

En este 2020, el municipio recibió del Fortaseg 7.7 millones, cantidad que se compensaría con el ahorro para el 2020, pero la propuesta será desechada al no obtener la respuesta que se esperaba.

Ahora solicitará una revisión en la nómina a fin de hacer algunos ajustes.

"Hay muchos asesores que dice nuestro presidente que lo están aconsejando bien, si los eliminamos, serían 3 millones de pesos. Cuando hablamos de reducción de nómina nos referimos a los asistentes, hay mucha gente que no hace nada. Si le bajamos a la nómina, servicios personales, fácilmente recuperamos los 7 millones y hasta nos sobra", detalló el coordinador de Morena.

Entre los asesores que aparecen en la nómina municipal entregada por el Ayuntamiento a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a El Siglo de Torreón, aparecen los exalcaldes Luis Fernando González Achem con un sueldo neto quincenal de 6,574 pesos, Luis Araujo Longoria con un sueldo neto quincenal de 5,386 pesos y el exregidor priista Lorenzo Ponce con un sueldo de 8,058 pesos.