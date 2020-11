Critica Trump al Acuerdo de París

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó la última intervención de su Presidencia en el foro del G20 a condenar duramente el Acuerdo de París sobre el clima del que su país se retiró bajo su mandato, pero al que su sucesor, Joe Biden, ha prometido regresar.

Trump participó por vía telemática en un acto sobre cómo salvar al planeta de la crisis climática en el marco de la cumbre del G20, organizada por Arabia Saudí y que terminó este domingo.

En un breve discurso grabado en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense defendió su gestión en temas medioambientales, muy criticada por activistas contra la crisis climática, y se dedicó sobre todo a reivindicar su decisión de desvincular a su país del Acuerdo de París de 2015.

"Retiré a Estados Unidos del injusto y unilateral Acuerdo Climático de París, un acuerdo muy injusto para Estados Unidos. El Acuerdo de París no fue diseñado para salvar el medio ambiente. Fue diseñado para matar la economía estadounidense", afirmó Trump.

"Me niego a entregar millones de empleos estadounidenses y a enviar billones de dólares estadounidenses a los peores contaminadores y transgresores ambientales del mundo, y eso es lo que hubiera sucedido", añadió.

SE RETIRA DE TRATO EUROPEO

Estados Unidos se retiró oficialmente este domingo del Tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo multilateral para garantizar la transparencia en cuanto al control de armas que ha sido clave en la seguridad europea, tras acusar a Rusia de "pervertir" el pacto.

Seis meses después de que el presidente saliente Donald Trump anunciara su decisión de romper con el tratado, la retirada de Estados Unidos se hizo oficial este domingo, confirmó el Departamento de Estado en un comunicado.

INSISTE EN QUE GANÓ

Trump, insistió este domingo en seguir con su hasta ahora estéril estrategia legal para desafiar el resultado de las elecciones, mientras cada vez más republicanos le daban la espalda y los demócratas alertaban del efecto "corrosivo" de sus maniobras.

Los abogados de la campaña de Trump se negaron a encajar el profundo revés que recibieron el sábado en Pensilvania, donde un juez federal desestimó su demanda más importante en ese estado clave, y presentaron un recurso este domingo ante una corte federal de apelaciones.

El objetivo del equipo de Trump es llegar "cuanto antes" al Tribunal Supremo de EUA, la corte a la que el mandatario se encomendó la misma noche electoral del 3 de noviembre, antes incluso de que se supieran los resultados y se confirmara que, según las proyecciones de los medios, había perdido frente al demócrata Joe Biden.

BIDEN ANUNCIARÁ GABINETE ESTA SEMANA

Los primeros nombramientos del gabinete del presidente electo Joe Biden se conocerán el martes y se están planeando cambios a la ceremonia de juramentación en enero debido a la pandemia, a medida que el equipo del demócrata avanza a pesar de los obstáculos de la administración de Donald Trump.

Ron Klain, jefe de despacho de Biden, no ofreció detalles el domingo sobre qué secretarios anunciará el mandatario electo. The Associated Press ha informado que Biden podría nombrar a su candidato para secretario de Estado o del Tesoro la próxima semana. Biden se ha comprometido a construir el gobierno más diverso de la historia moderna, y él y su equipo a menudo hablan sobre su deseo de que su administración refleje a Estados Unidos. Está por verse si hará historia al nominar a la primera mujer para dirigir los departamentos de Defensa, Tesoro o el de Asuntos de Veteranos, o el primer afroestadounidense encabezando los departamentos de Defensa, Interior o Tesoro.

Biden dijo la semana pasada que ya tenía su elección para el Departamento del Tesoro.

Klain dijo que la negativa de la administración Trump a despejar el camino para que el equipo de Biden tenga acceso a información clave sobre agencias y recursos federales para la transición está afectando la planificación, incluido el proceso de selección del gabinete. La actual Administración de Servicios Generales aún tiene que reconocer que Biden ganó las elecciones, una determinación que eliminaría esos obstáculos.

“No estamos en condiciones de verificar antecedentes de los nominados al gabinete. Y, por lo mismo, hay impactos definidos. Esos impactos aumentan todos los días”, dijo Klain al programa “This Week” de ABC.

Incluso algunos republicanos se han desmarcado de con Trump en los últimos días y le han pedido que acepte los resultados de las elecciones.

El domingo, el exgobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, partidario de Trump desde hace mucho tiempo, dijo en ABC que era hora de que el presidente dejara de cuestionar el resultado. Christie dijo que el equipo legal de Trump era una “vergüenza nacional”.