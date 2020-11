Puebla elimina a Rayados

Con una gran sorpresa en Monterrey, quedaron definidos los cuartos de final del torneo Guardianes 2020, que comenzarán este miércoles, y donde destaca el enfrentamiento entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Puebla, que se repuso de ir abajo en el marcador, se medirá al líder León, mientras que los Pumas se enfrentarán al Pachuca y Cruz Azul se medirá con los Tigres de la UANL.

NO SE RINDEN

El guardameta uruguayo Nicolás Vikonis convirtió un gol y evitó el del chileno Sebastián Vegas para darle al Puebla un triunfo en serie de penales sobre el campeón Monterrey, en la repesca del Guardianes 2020.

En el tiempo regular, Monterrey tomó ventaja con anotaciones del argentino Nicolás Sánchez y del holandés Vincent Janssen (ambas desde los 11 pasos), pero el Puebla empató con dianas del paraguayo Osvaldo Martínez, de tiro libre, y de Santiago Ormeño, quien anotó un penal al minuto 90.

Desde los 11 pasos, Puebla del entrenador Juan Reynoso ganó 4-2 con goles de Martínez, de Vikonis, de Ormeño y George Corral, luego de una falla de Javier Salas, mientras por Monterrey convirtieron el colombiano Dorlan Pabón y el argentino Rogelio Funes Mori, y erraron el argentino Nicolás Sánchez y el chileno Vegas.

Ordenado, el Puebla secó el ataque de los Rayados del estratega argentino Antonio Mohamed, que dominaron la primera mitad, con buenas combinaciones entre el argentino Rogelio Funes Mori con Janssen.

Puebla pisó el área con peligro un par de veces, pero a poco de terminar la mitad inicial, el colombiano Brayan Angulo cometió una falta en el área y provocó un penal, que fue bien cobrado por Nico Sánchez en el 44 para el 1-0.

Los Rayados ampliaron la ventaja con un gol de Janssen, en otro penalti, en el minuto 50, pero los visitantes acortaron la diferencia con un elegante gol de Martínez en un tiro libre.

Puebla buscó el empate y lo rescató en el minuto 90 con un penalti convertido por Ormeño, que provocó la decisión en disparos desde los 11 pasos en los que Vikonis le ganó la partida al portero del Monterrey, Hugo González.

LUCE GIGNAC

En el otro duelo de ayer, el delantero francés André-Pierre Gignac firmó un doblete en un lapso de tres minutos en el primer tiempo, y enfiló a Tigres a una victoria en casa 2-1 sobre los Diablos Rojos de Toluca.

Gignac logró sus tantos a los 34 y 37 minutos para darle la victoria a los universitarios.

Con sus dos tantos, Gignac llegó a 125 en México, a donde arribó en el Apertura 2015, para romper la marca para un jugador europeo en México. El récord anterior pertenecía al español Isidro Lángara, quien tuvo 124 en una carrera que terminó en suelo azteca en 1946.

Gignac tiene 25 anotaciones en la fase final.

El zaguero Hugo Ayala marcó en propia puerta a los 51 minutos para el tanto del Toluca, que vio frustrado su deseo de avanzar a una liguilla y tratar de romper una sequía de títulos que data del torneo Clausura 2010.

LOS GOLES

En un juego pasado por lluvia, Gignac puso al frente a los locales cuando el colombiano Luis Quiñones mandó un centro por izquierda hacia el corazón del área, donde el francés superó a su marcador y conectó remate de cabeza que entró junto al poste derecho del arquero.

Poco después, Gignac cobró un tiro libre por encima de la barrera al ángulo izquierdo del portero Luis García, quien no pudo hacer nada para evitar la anotación.

Toluca descontó cuando Alan Medina mandó centró por derecha hacia el área chica, donde Ayala se barrió buscando despejar, pero metió la pelota en su portería.

Ayala, quien ingresó como relevo por Diego Reyes en el entretiempo, fue expulsado al recibir una segunda tarjeta amarilla a los 71 minutos.

Los últimos minutos fueron de angustia para los felinos, que decidieron meterse en su área, encomendándose a Nahuel Guzmán.

Toluca se fue con todo al frente y estuvo muy cerca a los 84 con un disparo de Kevin Castañeda que se fue ligeramente desviado del arco del portero argentino.

125 TANTOS suma André-Pierre Gignac en México, es el europeo con más goles en nuestro país.

Cuartos de final