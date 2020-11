Future State, lo nuevo de DC

La empresa editorial, DC Comics, ha sorprendido a sus fans con diversos eventos que han dejado huellas tales como Crisis infinitas, Crisis de identidad, Rebirth o Flashpoint.

Dentro de poco, lanzará uno nuevo que espera sea del agrado de sus seguidores. Se trata de DC Future State.

De acuerdo con varios sitios especializados, Future State presentará nuevos personajes y servirá que varios autores debuten con sus historias y con ello ampliar el Universo DC .

Los meses de enero y febrero de 2021 se dedicarán íntegramente a publicar números de este crossover, que promete cambiar del todo el status actual de la continuidad de DC.

En Future State, los amantes de los comics conocerán a una nueva Liga de La Justicia.

En la red, figura una portada alternativa del cómic Future State: Justice League número 2, realizada por el artista Kael Ngu; en ella se muestra a la Liga de la Justicia en todo su esplendor.

Esta versión del equipo será muy distinta a lo que se había visto durante décadas.

La Liga será integrada por "Jon Kent" como "Superman"; "Green Lantern", de Far Sector; "Andy Curry", "Aquawoman"; "Jess Chambers", un "Flash" no binario; "Yara Flor", una "Wonder Woman" de Brasil y un "Batman" que no se sabe quién es.

Esta es la sinopsis oficial: Exiliada a un planeta lejano, la Liga de la Justicia sospecha que hay un impostor entre ellos, pero ni siquiera el próximo "Batman" o "Green Lantern" pueden encontrar las pistas que intentan saber.

Mientras tanto, en la Tierra, el regreso de un villano clásico de la Liga de la Justicia puede significar la ruina para el planeta.

Los doppelgängers abundan y solo la Liga de la Justicia puede salvar a la humanidad, si es que alguna vez encuentran el camino a casa.

"DC Future State pone el foco en los superhéroes más grandes del mundo en frescos nuevos roles, con personajes completamente nuevos tomando sus mantos icónicos", adelanta la compañía en un comunicado en el que de igual manera se mencionan otros tomos, además de la nueva Liga de la Justicia.

Superwoman, The Next Batman, Dark Detective, Superman: Worlds at War, Superman of Metropolis, Harley Quinn, The Immortal Wonder Woman, Green Lantern y Suicide Squad son algunos de ellos.

DC Comics es una editorial de cómics estadounidense. Forma parte de DC Entertainment, una de las empresas que conforman Warner Bros. Entertainment, la cual a su vez es propiedad de WarnerMedia.

Fue fundada en 1934 bajo el nombre National Allied Publications, para luego tomar el nombre de DC Comics en 1937.

Las iniciales DC son una abreviatura de Detective Comics, uno de los primeros títulos emblemáticos de la compañía. Entre algunos de sus personajes más emblemáticos se encuentran "Superman", "Batman", "Mujer Maravilla", "Flash", "Linterna Verde" y "Aquaman".

Tomos

Además de Justice League se presentarán

*Superwoman

*The Next Batman

*Harley Quinn

* Superman of Metropolis

* Suicide Squad

* Superman: Worlds at War

*The Immortal Wonder Woman

*Green Lantern

*Batman y Superman

*Nightwing