Las palabras tienen palabra

¿Qué significa fusilar? Pues ejecutar a alguien con una descarga de fusilería y si la palabra fusil se escribe con 's', no se requería mucho cerebro para saber que el verbo fusilar se escribía de manera similar.

Modernamente y en sentido figurado, al verbo fusilar también se le adjudica el significado de copiar o plagiar un original sin "darle crédito" al autor. Por eso cuando me encontré en un texto el verbo "fucilar", así, escrito con 'c', pensé que aquello era un terrible error ortográfico, pero no.

Nada más "por no dejar" consulté la palabra y me encontré con que está en el diccionario con el significado de "producir fucilazos", lo cual me pareció bastante lógico, pero seguía yo estando en penumbra porque no sabía qué diablos era un fucilazo. Pues un fucilazo es un relámpago de esos que iluminan la atmósfera en el horizonte por la noche.

Eso me hizo pensar en tantas palabras que a primera vista nos parecen erróneamente escritas pero que luego resulta que sí están en el diccionario, aunque frecuentemente con un significado diferente al que en principio habíamos imaginado.

Cuando era niño, mi lógica me hacía preguntarme por qué la hembra del caballo no es la caballa. Efectivamente, si la hembra del perro es perra y la del gato es la gata, ¿por qué la del caballo es la yegua? Ahora, ya de grande, investigo y me encuentro que en latín existe la caballa como la hembra del equino mencionado.

Lo curioso del caso es que en el español actual existe la palabra caballa pero no se refiere a la hembra del caballo, sino a un pez de color azul y verde con rayas negras en el lomo y se pesca en aguas del Atlántico Norte para uso comestible, y lo más curioso aún es que el pez se llama caballa porque tiene figura parecida a la de una yegua.

De cuantas personas nos hemos decepcionado al oír que, al utilizar el verbo haber en modo subjuntivo, en primera o tercera persona, dicen "haiga" en lugar de "haya".

En una ocasión, escandalizados abrimos el diccionario para demostrarle a una de esas personas que la palabra "haiga" no existe y con gran sorpresa encontramos que sí existe, aunque no como forma del verbo haber sino como sustantivo masculino: Haiga se le llama en algunos lugares a un automóvil grande y ostentoso.

Victoriano Báez: ¿Qué significa holístico?

En el Diccionario de la Lengua Española dice que lo holístico es lo referente al holismo y que el holismo en filosofía es la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.

