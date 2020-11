'Pa'l perro'; Arturo Islas es atacado por duras criticas en MasterChef

Arturo Islas, conductor de Survivor México, y su esposa fueron los invitados especiales de este fin de semana en MasterChef México, donde pudieron degustar y criticar platillos con base de mariscos.

Pulpo y atún fueron algunas de las proteínas que se incorporaron en los platicos 'eróticos' que fueron parte del reto.

"Tuvimos de todo un poco, hubo platillos que nos gustaron mucho que nos hicieron vivir momentos románticos. Hubo platillos que la verdad estaban creo que para el perro un poquito", expresó Natialia, su esposa tras su degustación.

Además, Arturo Islas destacó que ha 'tenido la oportunidad' de comer en muchos lugares, por lo que no fue 'suave' con sus críticas al notar que no estaban bien hechas las recetas.

"Yo sí fui muy duro. He tenido el privilegio de comer en muchos lugares y, específicamente, me pasó algo con el pulpo, les quedó muy mal y es la neta, no les voy a decir las cosas por agradarles", expresó.

Después de las declaraciones de ambos, en redes sociales decenas de internautas los criticaron por sus comentarios y arremetieron en contra de la pareja por 'falta de humildad'.

Arturo Islas y su esposa cuando mordieron el hueso de la tuna #MasterChefMx pic.twitter.com/SqoKVi4bJ4 — EriKing (@Erik_SD) November 21, 2020

Arturo Islas en #MasterChefMx: "He tenido la oportunidad de comer en muchos lugares y esto está muy mal" EL Chef Herrera y medio México: pic.twitter.com/cNvwE5zODw — eljohancio (@_emjoh) November 21, 2020

Arturo Islas se echo a todo México encima en menos de 5 minutos. Vaya record jajaja pic.twitter.com/A00n8Tj1Vr — J. Ríos (@julio_riosf) November 21, 2020

Yo viendo que los chefs dicen que los platillos están excelentes y en eso Arturo Islas y su esposa dicen que todo está pal perro #DeliciasMasterChef pic.twitter.com/49sEXo7oaV — Leilani Segura (@leilaniseguram_) November 21, 2020

Arturo Islas Allende comiendo animales y tratando de protegerlos al mismo tiempo:#DeliciasMasterChef #MasterChefMx pic.twitter.com/b5AubSn3MN — Don Sincero (@Patan_Principe) November 21, 2020

Todos con Arturo Islas Allende en #MasterChefMx pic.twitter.com/FIAfvUiQO8 — Laura Mendes (@Laura_mndz99) November 21, 2020