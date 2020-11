¿Sin sellos es más sano?

Los sellos únicamente te ayudarán a saber qué nutrimentos críticos y/o energía tiene cada alimento y lo tomes en cuenta para integrar tu dieta de acuerdo a tus necesidades personales.

Es importante evaluar los alimentos considerando también otros factores, como frecuencia de consumo, naturalidad de los ingredientes y presencia de otros nutrimentos. Por ejemplo, los lácteos contienen proteínas y minerales (calcio, magnesio, selenio y vitaminas A, B2, B5, B12 y D), indispensables para la salud, por lo que aunque algunos lácteos presenten sellos, no dejan de ser alimentos nutritivos.

¿POR QUÉ LA LECHE NO TRAE LOS SELLOS DEL NUEVO ETIQUETADO DE ADVERTENCIA?

Por sus características y composición natural este alimento básico está exento de los sellos del nuevo etiquetado al no tener nutrimentos críticos añadidos.

De origen, contiene grasa, azúcar (lactosa), macronutrimentos y micronutrimentos que ayudan a mantener una microbiota intestinal equilibrada. En ninguna de sus presentaciones y variedades de leche blanca (entera, semidescremada, reducida en grasa, light o deslactosada) llevará sellos.

En el caso de las leches de sabores es probable que algunas sí lleven sellos por contener azúcares añadidos en los saborizantes.

¿QUÉ ES LA NOM-051?

La Norma Oficial Mexicana NOM-051SCFI/SSA1-2010 existe desde hace muchos años y es la que determina la información comercial y sanitaria que deben incluir las etiquetas de los alimentos preenvasados. La cual recientemente fue modificada y los primeros cambios entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2020.

¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS PRIMERO CAMBIOS A LA NORMA DE ETIQUETADO?

Todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados y comercializados en territorio nacional, que contengan añadidos nutrimentos críticos, deben ser evaluados para determinar si -en porción de 100 g o 100 ml- exceden los niveles establecidos para calorías, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans o sodio. En caso de exceder los criterios, el alimento deberá portar al frente los sellos de advertencia en forma de octágono que le correspondan. Y cuando aplique leyendas de advertencia de edulcorantes y cafeína.

4 RAZONES PARA MANTENER LA LECHE EN TU DIETA

• Cualquiera que sea tu edad, es difícil obtener los nutrientes que necesitas si la leche no está incluida en tu dieta.

• Algunos expertos recomiendan consumir de 25 a 30 gramos de proteína en cada comida, el plato promedio del desayuno solo contiene 13 y para ayudar a eliminar esa faltante es añadir un vaso de leche de ocho onzas.

• Es muy difícil obtener los nutrientes que necesitas si la leche no está incluida en tu dieta y no todas las leches que no son lácteas tienen los mismos nutrientes que la leche verdadera, por eso es que es muy importante saber qué es lo que se está consumiendo en cada vaso. Por ejemplo, la leche fresca contiene ocho veces la proteína que hay en la leche de almendra y en las leches de arroz, las cuales también pueden incluir una larga lista de otros ingredientes, entre ellos azúcar añadida, sal y espesantes.

• Derivado de la pandemia del Covid-19, se ha hecho énfasis en reforzar el sistema inmune y aumentar la ingesta de Vitamina D, la cual se obtiene del sol, por lo que al no poder salir se puede consumir por medio la leche.