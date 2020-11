Voz del Dihablo

Puede sentirse en el ambiente un dejo de nostalgia y desesperanza; el año termina en medio de la tempestad y aunque aún no se le ve salida al mal que aqueja al mundo, AC/DC puede decir hoy, con orgullo, I realize.

Con una semana en los estantes, PWR/UP (Power Up) cumple como homenaje para Malcolm Young, el último soldado caído de la banda, justo a tres años de su partida.

Puede sentirse la esencia del guitarrista aún en el decimoséptimo larga duración de AC/DC; desde que comienzan sus 41 minutos 7 segundos de recorrido, es evidente que nada ha cambiado. Esa es la gran crítica y al mismo tiempo, el gran elogio; la magia está presente.

Angus Young, el sobreviviente, narra en una entrevista posterior al lanzamiento del disco que lo más difícil para él no fue la muerte de su hermano, sino verlo en declive. Malcolm, líder creativo de la banda australiana, se fue del mundo sin recordar lo que a su alrededor estaba. La demencia terminó por acabarlo, pero, cuenta Angus, el menor de la familia, que aún en los últimos momentos, sonreía al verlo y conservaba el gusto por tocar la guitarra.

Al relevo, para la grabación del último álbum, estuvoStevie Young, sobrino de ambos líderes del grupo (no es la primera vez que entra al quite, a salvar una gira o producción) y no lo hace mal.

Por el contrario, parece que Malcolm sigue en medio.

El disco es bueno porque suena a lo mismo, a lo que tiene que sonar: ‘hard rock’ australiano que se disfruta y se agradece. Y sí, este podría ser el último trabajo de AC/DC, por edad, por circunstancias naturales, por Apocalipsis… así que no veo otra más que disfrutarlo, quizá el tiempo no alcance para más.

Otros que andan de estreno, conservando su esencia, son los muchachos suecos de DarkTranquillity.

La crítica va por donde mismo, que si suenan igual, que si es la continuación del Atoma.

Hay que recordar, sin embargo, que para la grabación de Moment entraron un par de integrantes nuevos: Chris Ammot y Johan Reinholdz.

A cambio, salió el fundador NiklasSundin; ¿se resiente su partida? No creo. El material en cuestión suena a DarkTranquillity y se estrenó (en dos versiones) el pasado viernes.

Una de las ediciones contiene 10 temas, mientras que la otra incluye un CD extra con un par de canciones más: Silence as a Forcey Time in Relativity. Moment suena a lo que debe sonar, aunque todavía falta darle algunas repasadas.

Desde 2007, cuando me topo con una caratula nueva de DT, sin pensarlo la echo al bolsillo. Es garantía.Sí, ha sufrido altibajos, pero siempre sabe salir avante. Muy distinta la historia de sus hermanos In Flames, que se han perdido en el camino de lo mediocremente “comercial”.

Hace 13años, DarkTranquillity me sorprendió con Fiction; hoy, no ha dejado de hacerlo con Moment, en menor medida, quizá, pero la magia sigue presente.

¡Y cómo olvidar mi encuentro con MikaelStanne! Fue en un México Metal Fest, el dos. De pronto nos llaman a pasar tras bambalinas para la entrevista.

Ahí estaba la voz, sentado en un sillón en una calurosa tarde del verano regio, tomándose una cerveza light.

Y como nadie se animaba a iniciar el diálogo, aparecí con un chiste o una pregunta de cajón, con ese inglés del diablo que me distingue.

‘Mika’ (pa’ los compas) volteó amable y sabe qué me diría; el calor era agobiante.

Al momento en que terminó el interrogatorio, Stanne dejó el sillón y casi sin querer, apareció a mi lado, como pidiéndome una foto. No pude negarme.

Preparé mi Nikon en friega, apunté, disparé:selfi.

¡Vaya fraude! Ni siquiera le atiné; sale su cabello y la mitad de mi gorra.

Al tiempo que DarkTranquillity lanza al mundo su duodécimo larga duración, Iron Maiden hace lo propio con Nights of theDead, Legacy of theBeast: Live in Mexico City. Los británicos dejan ver en este trabajo su admiración por la cultura mexicana, con lo mejor de una serie de conciertos en el país durante su gira del año pasado, en el Palacio de los Deportes. Los que fueron, saben de lo que se trata; los fans, también.

La agrupación británica nos tiene acostumbrados a luego de editar un álbum de estudio, hacer gira y sacar su respectivo doble CD “en vivo”.

La fórmula está probada y funciona: la mitad (o un poco más) son las canciones de siempre; el resto, las más destacadas del disco en promoción. Y cuando no hay disco nuevo, a jugar con el recuerdo. Así, TheLegacy.

De los 16 cortes que contiene la nueva producción, destacoForTheGreaterGood Of God, del no tan memorable A Matter of Life and Death, además de TheClansman, Revelations y Flight Of Icarus, que se me hacen de las menos repetidas en sus álbumes en directo. Pero lo mejor, más allá de la colorida celebración a los muertos en México, es la calidad del sonido.

Hasta aquí, por hoy, una columna de la música que se niega a morir en su formato físico, en su pura esencia del ‘heavy’. Al hablar de AC/DC y DarkTranquillity es inevitable voltear a bandas como Kiss e In Flames; en ambos casos, sabemos quién sale favorecido. De Maiden… de Maiden no hay mucho para agregar.

Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram]