Responde regidor de Lerdo a denuncia en su contra

"Estoy dispuesto a acudir a donde se me llame para responder", dijo el coordinador de la fracción de Morena en el Cabildo de Lerdo, Héctor González Salas, quien fue denunciado ante la Vicefiscalía de Justicia por su probable responsabilidad en los hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación. El edil dijo que hasta el momento no ha sido notificado por ninguna autoridad.

"No he sido notificado, esto ya tiene tiempo, no sé por qué lo maneja, mi condición es ir con la frente en alto", dijo el regidor por Morena.

La denuncia fue presentada por Lorena, quien aún se desempeña como asistente de la regidora de la misma fracción, Gloria Torres.

El regidor se dijo tranquilo, "primero porque es una falacia, esa mujer está mintiendo", insistió el edil en rueda de prensa.

En respuesta, adelantó que se asesorará con los abogados de su partido para presentar una denuncia por difamación contra quien resulte responsable.

"Estamos considerando la posibilidad de acudir a Fiscalía y presentar una demanda por difamación y todo lo que resulte", dijo el regidor.