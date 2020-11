Contagios bajan respetando medidas: Del Bosque

El coordinador regional del Programa COVID, César del Bosque Garza, llamó a la población a acatar los lineamientos sanitarios para prevenir más contagios. "Si nos aplicamos todos, bajamos los contagios y con ello evitamos la muerte de nuestras personas queridas, que son los de más edad y los más vulnerables". .

Aseguró que ya está comprobado que al respetar las medidas preventivas, los contagios bajan y durante la semana que recién terminó hubo tres días a la baja de casos en Coahuila y en este municipio.

Las fiestas, explicó, son uno de los lugares o puntos de reunión de más contagios, pues aunque lleguen con el cubrebocas las personas, al rato comienzan a tomar, para lo cual se retiran el cubrebocas y se les olvida la sana distancia. "Con una persona contagiada en esa fiesta, ya varios más se contagian sin darse cuenta y luego llegan a sus casas y así se sigue la cadena de contagios con los familiares".

De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud de Coahuila, el miércoles 18 de noviembre se reportaron 96 nuevos casos, de los cuales 27 corresponden a Torreón. El jueves 19 fueron 106 casos, de ellos 30 de Torreón, pero el viernes 20 se disparó de nueva cuenta a 275 nuevos casos, de los que este municipio tuvo 113, además de 24 decesos de los 45 en la entidad.

El funcionario recordó que solo el sábado 14 del presente mes, los inspectores municipales y estatales acudieron a 140 fiestas para dispersarlas, lo cual indica que todavía muchas personas no quieren atender las medidas sanitarias preventivas.

"Se entiende que ya la gente está cansada o fastidiada pero por el momento la única solución para bajar los contagios y proteger a nuestros familiares es evitar organizar o acudir a las fiestas, no salir a la calle si no hay necesidad, evitar los lugares cerrados donde haya varias personas y utilizar el cubrebocas y la sana distancia porque de momento no hay de otra. Hay que cumplir con todos los protocolos, esa es la base", añadió Del Bosque.

Sobre las pruebas para detección de COVID, dijo que se siguen realizando las mismas, entre 800 y 900 diarias en Torreón por parte de los laboratorios particulares y del estado.