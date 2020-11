Despenalización podría acabar con violencia: senadora

La senadora morenista por Durango, Margarita Valdez Martínez, negó que la despenalización del uso lúdico de la marihuana, aprobada en la semana por el Senado, provoque un uso indiscriminado entre adolescentes y niños, y sobre todo que sea fácil. Aseguró que será de ayuda para aquellas personas que enfrentan ciertos padecimientos como cáncer y epilepsia entre otros. Además podría terminar con la violencia que se vive en el estado.

En su visita por Gómez Palacio para inaugurar la casa de gestoría en la esquina de avenida Mina y calle Amado Nervo, Valdez dijo que su regularización ayudará a que se investiguen sus propiedades y así se pueda tener la certeza de los beneficios reales de su consumo y los perjuicios.

"Es una planta autóctona de México que tiene muchos beneficios, ese es uno de los primeros beneficios que vamos a tener con la regularización de la cannabis, vamos a tener que investigar para qué sirve y para qué no sirve. Tampoco les vamos a decir que es la octava maravilla, la panacea de la humanidad para resolver los problemas de salud, no. Hay que investigar, por eso se va a crear el Instituto Nacional de Investigación de la Cannabis, y que si en mis manos estuviera, nos lo traemos a Durango, así de simple", dijo.

De aprobarse en la Cámara de Diputados, la senadora confía en que la violencia en Durango termine. "Tiene que disminuir a fuerza y es lo que decía, en mi estado en la Sierra de Durango, los niños corren en las matas de cannabis pero no por eso crecen queriéndose empachecar, no está en ellos, no está en su cultura".

Aseguró que ya no será negocio para el narcotráfico, "160 mil millones de dólares al año es el negocio, se acaba, vas a pagar impuesto por traer tu semilla, vas a tener que pagar impuestos por transportarla, si la quieres industrializar y vender, serán impuestos bastantes costosos", dijo la senadora.