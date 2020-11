Duelo clave en la División Oeste

- Patrick Mahomes y los campeones Jefes juegan hoy en Las Vegas con una sola idea en la cabeza: vengar la derrota que sufrieron a manos de los Raiders en la semana 5 y que les cortó una cadena de 13 triunfos que se remontaba a la temporada anterior.

Enfrentar a Mahomes y a la segunda ofensiva más productiva de la NFL es una tarea lo suficientemente complicada en igualdad de condiciones. El desafío para los Raiders cobró nuevas dimensiones cuando el equipo incluyó a siete miembros de su equipo titular en la lista de COVID-19.

El entrenador en jefe de los Raiders (6-3) Jon Gruden anunció que "prácticamente toda la defensiva titular" del equipo estaba en la lista de COVID-19 debido al protocolo de rastreo de contactos. Esos jugadores podrían actuar hoy siempre que continúen arrojando negativo en las pruebas diagnósticas, pero se habrían perdido varias prácticas.

No son buenas noticias cuando enfrente está un pasador del calibre de Mahomes y un ataque que promedia 31,7 puntos por encuentro, una ofensiva de Kansas City (8-1) plagada de talento que ha anotado al menos 32 puntos en siete partidos esta campaña, incluyendo la derrota de 40-32 ante Las Vegas el pasado 11 de octubre.

Con tantas - posibles - bajas en la defensiva, Gruden tendrá que depender en mayor medida del quarterback Derek Carr y de un ataque que impuso su mayor cantidad de puntos (40) y yardas (490) en la temporada en su visita a Kansas City. La ofensiva de los Raiders, sin embargo, no es ajena al cargar con el peso del equipo al superar los 30 puntos en cinco ocasiones este año, siempre en victorias.

Hacerlo por segunda ocasión en una sola temporada ante Kansas City podría resultar un poco más complicado. Después de todo, los Jefes únicamente han permitido más de 20 puntos en dos duelos este año, la derrota ante los Raiders y en la victoria de la semana anterior ante Carolina.

Un triunfo de los Jefes los afianzaría en la cima divisional y los pondría en un firme camino hacia su cuarto título divisional consecutivo. Un nuevo revés sacudiría por completo el panorama rumbo a la postemporada en la ajustada Conferencia Americana.

No se puede descartar ninguna opción. Por un lado, los Jefes han demostrado su contundencia con siete de sus victorias por un margen de al menos nueve puntos. Por el otro, los Raiders son el mejor equipo en tercer down en toda la NFL y con la presencia del corredor de segundo año Josh Jacobs tienen la fórmula perfecta para hilvanar ofensivas prolongadas que limiten el margen de maniobra de Mahomes.

ATRACTIVO CHOQUE

Aaron Rodgers y los Empacadores retomaron esta temporada justo donde dejaron la anterior, cuando alcanzaron la final de la Conferencia Nacional. De la mano de su estelar quarterback, Green Bay se ubica actualmente como el primer equipo en la siembra rumbo a los playoffs por la Nacional.

La visita de hoy a Indianápolis (6-3) podría ratificar a los Empacadores (7-2) como favoritos o enviarlos por un tobogán en el intrincado panorama de postemporada en la NFC. Ante la mejor defensiva en yardas de la liga, Green Bay va a necesitar de la mejor versión de Rodgers.

Rodgers, actual líder de rating de la NFL (116,4), encabeza al sexto mejor ataque de la liga y viene de tres victorias en sus últimos cuatro encuentros. A pesar de que Green Bay se ubica actualmente en la cima de la NFC, cabe mencionar que seis de sus triunfos esta temporada han sido ante equipos que tienen récord perdedor.

Los Colts, por su parte, vienen de una semana larga de descanso luego de derrotar el pasado jueves 34-17 a los Titanes para afianzarse en la cima del Sur de la AFC y desplegar en horario estelar a la mejor defensiva de toda la liga.

Indianápolis, que también tiene una sola victoria ante equipos que actualmente tienen marca ganadora, encabeza a la NFL en yardas permitidas e intercepciones y es cuarta de la liga con apenas 19,6 puntos admitidos por encuentro.

EQUIPOS TERRESTRES

En enero pasado, los Titanes sorprendieron a los Cuervos y al resto del mundo de la NFL cuando viajaron a Baltimore y eliminaron a Lamar Jackson y compañía en la ronda divisional de los playoffs de la Conferencia Americana.

El duelo entre dos de las tres mejores ofensivas terrestres de la NFL podría ser igualmente importante para ambas escuadras considerando el apretado panorama de postemporada en la AFC y el estado actual de dos equipos que iniciaron la campaña como amplios favoritos en sus respectivas divisiones y que no han cumplido con las expectativas.

Los Titanes vienen de tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros, mientras que los Cuervos solo tienen una victoria en sus últimos tres cotejos. Incluso con más de un cuarto del calendario regular por delante, es evidente la importancia de este enfrentamiento, en especial por el momento que atraviesan ambas escuadras.

Programación semana 11