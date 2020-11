A lo largo de 24 años , han entablado una historia llena de música y amistad en la que han vivido en planetas imaginarios, le han dicho cosas al Sol y hasta han visto cometas por el cielo.

Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Haritz Garde, Xabier San Martín y Leire Martínez, llevan más de 20 años componiendo su música en San Sebastian, viajando por el mundo y compartiendo sus emociones a través de canciones.

Ellos no son otros sino La Oreja de Van Gogh, grupo que acaba de estrenar su nuevo disco denominado Un susurro en la tormenta. Podría parecer que el título y algunas de sus canciones se relacionan con los tiempos que enfrenta el mundo por la pandemia, pero no es así, la placa la terminaron antes de la contingencia y es por eso que Leire no duda en decir, "a veces la realidad supera la ficción".

"Aunque parezca mentira, el disco estaba terminado antes de que llegara la pandemia, la cual nos ha golpeado de manera inesperada, pero es verdad que en la vida de una persona las tormentas van y vienen, entonces ya veníamos de haber vivido alguna que otra tormenta que nos motivó a escribir estas nuevas canciones", comentó Leire.

La cantante además de Pablo, Álvaro, Haritz y Xabier, ofrecieron una charla telefónica desde su natal San Sebastian, España, en donde hablaron de dicho álbum que reafirma el éxito y la trascendencia que habían logrado con sus trabajos anteriores.

"El proceso de composición del disco ha sido similar al de los discos pasados. Cada disco nace en el local de ensayo que tenemos en San Sebastian. En este disco la inspiración llegó antes de lo que habitualmente llega.

"Siempre hemos hablado de historias comunes, de historias cercanas que nos rodeaban, pero esta vez hemos ahondado un poco más en lo más profundo de nosotros mismos, es por eso que creemos que este disco es el más autobiográfico que habíamos entregado", sostuvo la intérprete.