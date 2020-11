Se impactan por alcance en Torreón

Debido al exceso de velocidad con el que circulaba, al conductor de una motocicleta no le fue posible esquivar a un taxi y lo chocó por alcance.

El accidente se registró la mañana de ayer sábado en la calzada Manuel Ávila Camacho y calzada Quetzalcóatl de la colonia Bocanegra de la ciudad de Torreón.

Los autos involucrados son una motocicleta Vento, modelo 2020, conducida por Jorge "NN" de 41 años; y un Nissan March, modelo 2916, conducido por Elizabeth "NN" de 27.

El motociclista circulaba por la calzada Ávila Camacho a exceso de velocidad y al llegar casi al cruce de la calzada Quetzalcóatl y al no llevar la distancia adecuada, no pudo evitar maniobrar para no chocar contra el automóvil, que se encontraba en parada momentánea.

Los daños se valoraron en 5 mil pesos a la motocicleta y 15 mil a la otra unidad.