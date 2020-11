Foto: Cortesía

Se mantienen filtros

Autoridades de Movilidad Urbana mantienen los filtros con el objetivo de revisar protocolos sanitarios ordenados por el Subcomité de Salud en La Laguna. El fin de semana se ubicaron en el bulevar Revolución y calle Torreón Viejo, de 7:00 a 9:00 de la mañana, para la revisión de las rutas Nazareno, Flor de Jimulco, Simón Bolívar, San Jacinto, San Joaquín, taxis de las diferentes líneas y autobuses foráneos. El resultado: ocho infracciones para tres para taxis, un camión urbano, y cuatro para camiones suburbanos, por sobrecupo, no usar cubrebocas y falta de limpieza. Solo un camión fue enviado al corralón por no contar con garantías para laborar. Del 16 al 20 de noviembre, se infraccionaron 97 unidades por no cumplir con los protocolos sanitarios, se sanitizaron 3,732 taxis y 175 camiones urbanos de la ciudad de Torreón.