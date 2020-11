Lanzan exitosamente satélite Sentinel-6, encargado de monitorear los océanos

El satélite euro-estadounidense, vinculado al programa europeo de observación de la Tierra Copérnico, es capaz de cartografiar cada diez días el 95 % del océano libre de hielo, unos datos que pueden ser cruciales para combatir la crisis climática.

El lanzamiento se produjo a la hora prevista, las 9:17 locales (17:17 GMT), y a bordo de un cohete Falcon 9 de Space X, cuya parte reutilizable aterrizó de forma vertical con éxito unos minutos después.

En el proyecto participaron la Agencia Espacial Europea (ESA), la Comisión Europea, la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumesat), la NASA y la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA).

