Al Atlético de Madrid le duele le ausencia de Héctor Herrera

Sin Héctor Herrera y Luis Suárez en la cancha, por diferentes motivos, el Atlético de Madrid recibirá este sábado al Barcelona.

La calidad del uruguayo lo ha vuelto un estandarte inmediato de cada camiseta que defiende; por lo tanto, su ausencia se entiende como un golpe inminente para los compañeros.

La historia del mexicano no se cuenta igual; él ha batallado para hacerse un hueco en el planteamiento de Diego Pablo Simeone, pero lo ha encontrado y su lesión no pasa inadvertida en el seno colchonero.

"Es una baja importante para nosotros, Héctor venía haciendo partidos buenísimos, dando un nivel altísimo, que no pueda estar es algo que al equipo le duele", reconoció en videoconferencia Marcos Llorente, mediocampista del Atleti.

La narrativa de la estadía de Llorente es similar a la de "HH", con quien ha formado una efectiva mancuerna en la media. El español no fue titular indiscutible en sus inicios como rojiblanco; "explotó", significativamente, en el juego de vuelta de los octavos de final de la anterior edición de la Champions League, ante el Liverpool.

Marcos milita en uno de los grandes némesis del Real Madrid, su cuna, a la que no apela para encarar el enfrentamiento con los blaugranas: "No tengo sentimiento anti [culé]. Es algo que no me importa, estoy muy motivado por el rival que es. No me afecta ahora y no me afectaba antes [haber surgido del Madrid]", sentenció, en la antesala del partido que tiene al Atlético como ligero favorito.