Papa Francisco pide no caer en la fiebre consumista tras la pandemia

El papa Francisco pidió hoy que las sociedades no caigan en la fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta una vez se supere la pandemia del coronavirus.

"Pasada la crisis sanitaria en la que nos encontramos, la peor reacción sería caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta", dijo Francisco en un mensaje grabado que envió a los participantes del encuentro internacional "Economía de Francisco - Papa Francisco y jóvenes de todo el mundo para la economía del mañana", que se celebra en Asís desde el pasado día 19 y hasta mañana, domingo.

"No se olviden que de una crisis no se sale igual: salimos mejor o peor. Alimentemos lo bueno, aprovechemos la oportunidad y pongámonos todos al servicio del bien común. Ojalá que al final ya no estén 'los otros', sino que aprendamos a desarrollar un estilo de vida capaz de decir 'nosotros'", añadió.

El papa dijo que es necesario desarrollar "otra narración económica" y "asumir responsablemente que el actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista y golpea principalmente a nuestra hermana tierra, tan gravemente maltratada y expoliada, y a los más pobres y excluidos".

"Van unidos: tú expolias la tierra y habrá muchos pobres excluidos. Ellos son los primeros afectados… e incluso, los primeros olvidados", argumentó.

Indicó que "la gravedad de la situación actual, que la pandemia de COVID-19 puso aún más en evidencia, exige una responsable toma de conciencia de todos los actores sociales" porque las consecuencias de las acciones afectan a las poblaciones.

Al mismo tiempo criticó "la crisis social y económica que muchos padecen en carne propia y que está hipotecando el presente y el futuro en el abandono y la exclusión de tantos niños, adolescentes y familias enteras" y expuso que esta realidad no tolera que se privilegien "los intereses sectoriales por encima del bien común".