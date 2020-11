La ‘psicología’ estudiantil en la pandemia

Alumnos y maestros se han visto afectados emocionalmente ante el panorama virtual, pues la soledad acecha y desanima a muchos. Con más de 20 años, el Instituto Grecolatino sigue colaborando con la formación de profesionales en La Laguna y dentro de su oferta educativa, cuentan con la Ingeniería en Sistemas Computacionales y las Licenciaturas en Terapia Física y Rehabilitación, además de Psicología.

En este tiempo con la llegada de la pandemia cambió la manera de impartir y recibir educación, obligándonos a migrar a un ambiente casi completamente virtual, profesiones como la Psicología han resentido notablemente un impacto negativo.

Rocío Lazalde, coordinadora académica de esta institución, aseguró que la cuestión psicológica, no solo en el personal docente sino también en el alumnado, es uno de los temas que afecta en el desempeño.

“La pandemia sí ha causado estragos, la gente deja de estudiar por miedo a contagiarse. Las inscripciones se han visto afectadas, no tenemos el mismo flujo al que estábamos acostumbrados. Tuvimos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Siguiendo todos los lineamientos de salud realizamos una migración de los planes educativos a una plataforma virtual, para de esta manera continuar con las clases a distancia”.

“Afortunadamente contamos con personal altamente capacitado que se acostumbró rápidamente, por lo que no fue necesaria una capacitación para el personal”.

Pero a pesar de las medidas tomadas y el esfuerzo implementado, para la coordinadora académica fue una transición complicada. “Fue difícil, para alumnos y para maestros, estas no son circunstancias normales, no es lo usual. Además existe otra problemática que usualmente no se toma en cuenta, nunca debemos generalizar. Usualmente se da por hecho que los jóvenes tienen acceso a las herramientas virtuales y además que cuentan con los conocimientos necesarios para hacer uso de ellas, pero esto no es verdad en algunos casos”.

Lamentablemente, existe una brecha económica que no permite a algunos alumnos tener un buen celular o una computadora portátil. Hay quienes cuentan con una computadora, pero deben compartirla en sus hogares, o simplemente hay alumnos que ni siquiera tienen acceso a internet.

En estas nuevas circunstancias hay cuestionamientos que no se han hecho. “No solo importa la habilidad de los alumnos y los maestros para estar en línea, sino la manera en que cada persona maneja sus emociones o sus preocupaciones basadas en la experiencia que causa la nueva forma de vivir”.

“Obviamente el alumnado extraña la convivencia universitaria, sobre todo los de nuevo ingreso que no cuentan con la experiencia de ‘entrar a la universidad’, no pueden asistir al campus, a sus profesores los conocen únicamente en la pantalla, ya no existe relación con jóvenes de otras carreras, lo que puede provocar que el sentimiento de aislamiento se acentúe de a poco”.