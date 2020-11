Proyecta IEC dinero a partidos sin 3 %

Los partidos políticos que no obtuvieron el 3 por ciento de la votación total en las elecciones y que están en riesgo de pérdida de registro fueron incluidos en partida presupuestal del 2021, para gastos de campaña, con un monto total de 2 millones 278 mil pesos.

El proceso de perdida de registro está detenido debido a impugnaciones, por ello se tuvieron que contemplar.

Ayer el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, IEC, aprobó 172 millones 30 mil pesos para partidos políticos.

Aunque fueron incluidos los tres partidos estatales que no lograron el 3 por ciento de la votación total en las pasadas elecciones, lo cual es un requisito indispensable para mantener el registro, esto puede modificarse en el transcurso del año y realizar una reasignación de recursos. No se emitió una fecha estimada para la resolución de este medio de impugnación, solo se informó que el Consejo General del Instituto Electoral no ha emitido el acuerdo correspondiente para la pérdida de registro de estos tres partidos.

En total se cuenta con 172 millones para los partidos políticos y se dividen en tres rubros: el primero es para gastos ordinarios, el segundo es para actividades específicas y el último es para las actividades relativas a la elección del 2021.

Los tres partidos que están en la cuerda floja, de acuerdo al cómputo de votos realizado por el IEC, son Unidos, que obtuvo un 2.5 por ciento de la votación total emitida; el Partido de la Revolución Coahuilense, con menos del uno por cierto; y Emiliano Zapata la Tierra y su Producto, con 1.8.

Será hasta que terminen los procesos legales que el IEC proceda con la pérdida de registro si el cómputo de votos continúa igual y estos partidos no acumulan más del 3 por ciento de la votación.