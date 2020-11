Tras recomendación, familia espera que se haga justicia

Familiares del joven asesinado por elementos de la Policía Municipal en julio del presente año y que además dejaron grave a su padre, esperan que con la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) se les indemnice de manera justa y se terminen los abusos cometidos por parte de agentes.

Ricardo Albino, hermano de Julio César, padre del joven ya occiso, Julio Alejandro, considera un avance el hecho que la CDHEC haya emitido la recomendación a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

Como se informó, los hechos ocurrieron la noche del 18 de julio en la colonia Moderna, cuando los patrulleros intentaron detener a Julio Alejandro de 26 años, que había salido en su bicicleta a comprar leche.

Al resistirse a ser registrado y detenido, argumentando que no había cometido ningún delito, Julio Alejandro intentó retirarse pero uno de los uniformados le disparó y también al papá del muchacho que llegó a ver qué sucedia. El joven falleció minutos después, mientras que su padre quedó malherido y ha sido internado en tres ocasiones, además de ingresar al quirófano por las heridas de bala sufridas. Uno de los agentes involucrados en los hechos, ya está detenido desde el primero de octubre, acusado de homicidio.

"Ya nos hizo un ofrecimiento el Municipio, de 200 mil pesos por mi hermano, pero se ha gastado mucho dinero en su atención médica, además que todavía le falta otra operación en los intestinos y su mano derecha quedó muy mal. Ya no podrá trabajar y no es que estemos lucrando con la salud de Julio César, solo queremos lo justo.

"Igual con la esposa de mi sobrino asesinado, quien ahora quedó viuda y a cargo de tres niños pequeños. A ella le ofrecen 350 mil pesos y no los aceptamos porque con eso no les alcanzará para su educación y alimento mientras crecen y puedan valerse por ellos mismos. Creemos que no es justo", dice Ricardo Albino.

Otro aspecto que considera importante Ricardo, es que a los agentes de la Policía Municipal les falta una verdadera capacitación para que respeten a los ciudadanos, ya que utilizan sus armas de fuego sin criterio alguno y abusan de la gente.