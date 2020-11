Representa Ana Lucila a Coahuila en MU

En medio de la polémica, se realiza la tercera edición del certamen Mexicana Universal, dirigido por Lupita Jones.

Tras haber estado en TV Azteca, el concurso ahora se realiza a puerta cerrada en un hotel de Querétaro y sin eventos públicos debido a la pandemia, y el próximo 29 de noviembre se llevará a cabo la gran final por Imagen TV.

En Mexicana Universal compite por Coahuila Ana Lucila Linaje Ezquivel. Por Durango iba Paulina Herrera Fallad, sin embargo, enfermó de COVID-19 y el Estado se quedó sin representante en el certamen.

Ana Lucila trabaja duro para que alguna de ellas obtenga la corona y logre representar a México en la próxima edición de Miss Universo.

Ana Lucila es oriunda de Monclova. Cuenta con bastante experiencia en este tipo de concursos; tan es así que ganó Nuestra Belleza Coahuila en 2015.

En ese año, Linaje platicó con El Siglo de Torreón y dijo que le fascina poner en alto el nombre de Coahuila en cualquier ámbito.

"A nivel nacional quiero dar a conocer que las mujeres coahuilenses, no solo monclovenses, trabajamos por lo que queremos, no nos dejamos caer por piedritas en el camino, nos caemos, pero nos levantamos", sostuvo la chica de 24 años de edad.

En estos días, Lupita Jones se ha enfrentado a una serie de polémicas derivada de unas declaraciones de Sofía Aragón, quien fuera Mexicana Universal 2019.

La situación se propició luego de que Aragón acusara a Jones de no apoyarla económicamente cuando fue participante del concurso Mexicana Universal, así como destituirla como reina sin previo aviso. En respuesta, Lupita publicó un video frente a las concursantes actuales en el que se refirió de forma despectiva hacia Aragón y otras reinas de belleza, sin embargo, se arrepintió y ofreció una disculpa pública.

"Para mí es muy importante reconocer cuando te equivocas, me dejé llevar por un momento de ira, de molestia porque lo que estaba escuchando me parecía completamente falto de verdad. Lo que más me molestó es que se insinuara que yo era una ratera", según declaró en entrevista Jones a el diario capitalino El Universal.