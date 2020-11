Choca camioneta del Simas Torreón en Gómez Palacio

Una camioneta con logotipos del SIMAS Torreón chocó por alcance en la colonia Santa Rosa de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente se registró durante la tarde del pasado jueves en el cruce de la avenida Francisco Villa y la calle Benito Juárez de dicho sector habitacional.

La unidad oficial es una Toyota Hilux, color blanco, de reciente modelo, con placas de circulación del estado de Coahuila.

Este vehículo se impactó por alcance contra una camioneta Nissan pick up, modelo 1998, color blanco, modificada con una plataforma metálica. No se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de lo paramédicos de la Cruz Roja.