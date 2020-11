Admite Amanda que Diego le ha fallado

Amanda Miguel y Diego Verdaguer son unas de las parejas más longevas del medio artístico han pasado por distintas pruebas a lo largo de su matrimonio.

La noche del pasado jueves la cantante argentina fue invitada al programa Tu night con Omar Chaparro, donde abrió su corazón y contó vivencias privadas de su matrimonio.

"¿Ha hecho algo Diego Verdaguer que te hayan dado ganas de pagarle con la misma moneda?", preguntó Chaparro en una fragmento de la charla.

"Sí, pero yo no sería capaz. Yo a mi marido nunca le he sido infiel y nunca le sería infiel", contestó. Además asegura que Verdaguer "le ha hecho cosas" que ha perdonado y de las cuales no se arrepiente porque hoy tienen una familia juntos sin importar lo que tuvieron que vivir para llegar ahí. "Diego ha hecho cosas que yo jamás haría", agregó. Al escuchar la impactante confesión, Omar Chaparro intentó "suavizar" el momento con un chiste, pero generó la molestia de la cantante quien respondió: "yo no digo estupideces". Amanda Miguel cuenta con éxitos como Él me mintió y Así no te amará jamás.