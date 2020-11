Gobernador de Durango cuestiona legislación de la marihuana

El país no se encuentra en condiciones como para legislar sobre el consumo de marihuana, hay otras prioridades, consideró el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

"Este país tiene muchos problemas y me parece que ocuparse en eso no es la solución que se necesita. No es el momento para atender ese tema, creo que es un mal mensaje para la sociedad", manifestó.

El mandatario estatal señaló que hoy el país tiene que estar más enfocado en los asuntos de la salud, que en permitir el consumo del cannabis, ya que se alguna manera es acercarle más a la gente este tipo de droga.

Consideró que con esa medida no se terminará con ningún problema y opinó que a veces se toman decisiones con fines populistas y electorales, sin que sea algo que la sociedad realmente requiera.

"Que vayan y le pregunten a una familia si es importante que los legisladores hayan aprobado el consumo de la marihuana. La, gente tiene ya muchos problemas como para que todavía le acerquen otro", anotó.

Para Aispuro Torres este es un asunto que debió haberse tratado en otro momento y no en medio, de una pandemia. Este es el tiempo menos propicio.

Lo que se debe atender en este momento es si se cuenta con los, recursos suficientes para atender las necesidades que existen en materia de salud o ver la forma de generar más empleo.

También comentó que es más importante ver si en el presupuesto se cuenta con el dinero suficiente para los maestros de tiempo completo y para los docentes de inglés.

EFICIENCIA

José Rosas Aispuro convocó a los poderes judicial y legislativo a manejar con mayor eficiencia los recursos presupuestados para 2021.

Indicó que el Gobierno del Estado es consciente de que el próximo año será complicado, debido a la menor cantidad de recursos económico.

"Yo pido a los otros poderes que hagan lo propio. El Ejecutivo hará lo que le corresponde, pero el Judicial y el Legislativo, así como los organismos autónomos, también deben tomar medidas para reducir gastos", comentó.