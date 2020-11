Promueven supuesto tratamiento COVID

Sin el aval de las autoridades sanitarias federales y sin conocer si existe una posible reacción adversa a la salud, se comenzó a promocionar en Torreón la aplicación de un supuesto tratamiento experimental contra el COVID-19. La convocatoria se hizo desde antier por medio de la Casa de Enlace de la diputada federal y presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván, y el requisito era que la persona tuviera por lo menos siete días de haber contraído el virus, o bien, que continuara con síntomas hasta la fecha, según informó el personal que llevaba el registro de los candidatos a la solución inyectable que incluso se promueve en redes sociales como un producto "milagroso".

Ayer se agendaron citas para que las personas infectadas de SARS-CoV-2 acudieran a aplicarse el tratamiento vía intramuscular en el antiguo estacionamiento de un centro comercial ubicado a la altura del Diagonal Reforma. A partir de las 12 del día se comenzaron a colocar toldos que pagó de su bolsa la misma legisladora, pero minutos después los comenzaron a retirar bajo el argumento de que las personas que iban a suministrar el producto ya se habían retirado.

En el lugar de los hechos, Sánchez indicó que los fabricantes del tratamiento acudieron hasta la Cámara de Diputados a proponerle el suministro de ese producto en La Laguna y que ella aceptó, aunque no recordó el nombre de las personas con las que tuvo contacto y tampoco pudo explicar con precisión cuál era la función del "Hydrotene", un supuesto compuesto de nutrición que fue presentado por sus creadores ante la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud a nivel nacional y que, según la propia legisladora, todavía no está avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"Los médicos que la iban a aplicar ya se fueron y, pues ya, se suspendió todo, se canceló todo. Es que se están haciendo algunas aplicaciones a pacientes con COVID positivo, entiendo que han tenido buena respuesta... Mejora la sintomatología y ellos dicen que al parecer a los tres días se negativiza la prueba COVID, con PCR, pero es un protocolo, no es una vacuna; entiendo yo que es un estimulante, aquí andan diciendo que tiene buenos resultados, pero habría que ver", dijo.

Mencionó que ella le dio el visto bueno al tratamiento porque Torreón tiene una alta incidencia de SARS-CoV-2 y "hay que tratar de contener de alguna manera el coronavirus".

Luego de retirar los toldos y de que desde antier comenzaron a aplicar el tratamiento en la Casa de Enlace a algunas personas, Miroslava comentó que platicará otra vez con los fabricantes para que le expliquen de qué se trata y sobre todo para que le demuestren si negativiza el COVID-19, pues "no me consta".

Sánchez dijo que desconoce el número de personas que ayer se suministraron el producto en la Casa de Enlace, pero que las personas que lo aplicaron tomaron sus datos para darles seguimiento.

-"¿Quiénes son esos doctores?", se le preguntó.

-"Son médicos como yo, médicos de carrera, eso sí sé, no son médicos alternativos".

-"¿Cómo se llaman?", se le cuestionó.

-"No me acuerdo, uno se llama Gabriel... Es que no los conozco, yo los conocí allá (en la Cámara de Diputados). Eso es con el consentimiento de la gente, cada paciente sabe si le entra o no, pero no es algo que yo conozca con profundidad".

En un texto que proporcionó la misma diputada a El Siglo de Torreón y que le hicieron llegar los fabricantes se menciona que el Hydrotene, administrado como vacuna, logra fortalecer y activar células CD4+T y CD25 del sistema inmunológico, en acción terapéutica generando inmunidad, sin efectos secundarios negativos al paciente, al fortalecer las células del sistema inmunológico; gracias a las investigaciones actuales nos permiten conocer un compuesto de nutrición 100 % natural, que integra 652 moléculas derivadas de Licopeno. No obstante, se hace mención de que el producto actualmente se encuentra en fase de investigación y desarrollo, por lo que no se encuentra a la venta.

ACUDEN A CONVOCATORIA

Sin ningún protocolo sanitario establecido, ayer varios pacientes infectados con SARS-CoV-2 acudieron a la cita que tenían programada al estacionamiento en mención para aplicarse el tratamiento que, según les comentaron, tenía un costo de 1,500 pesos, pero que en esta ocasión se les suministraría el producto en etapa de experimentación de forma gratuita y que además se les entregaría otro adicional.

Su sorpresa fue que al llegar al lugar ya no había personal que les informara sobre la cancelación del tratamiento alternativo y optaron por retirarse. La mayoría acudió a bordo de sus vehículos mientras que otros lo hicieron en bicicleta o caminando, sin que existieran instrucciones de bioseguridad, es decir, por el lugar podían circular personas sin y con COVID-19.

Algunas de las personas enfermas comentaron que les habían dicho que se trataba de la vacuna para curar el COVID-19 y otros más mencionaron que fueron convocados en redes sociales por elementos de "la Marina" y también por la misma Casa de Enlace de la diputada morenista. "Nos dijeron que solo había que traer la prueba positiva, a mí me mandó mi esposa el mensaje y que estaban dando medicina, tratamiento para el COVID", dijo un hombre que llegó al lugar.

Cabe mencionar que en el lugar no se observó presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como había circulado en redes sociales. Eran casi las 15:00 horas y seguían llegando las personas contagiadas, esto debido a que no se les avisó sobre la suspensión del tratamiento aun cuando el mismo personal había tomado nota de sus números telefónicos.

1,500 PESOS se dijo que costaba el tratamiento, pero en esta ocasión se aplicaría gratis.