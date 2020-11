Implicados en agresión a militar en Torreón no han sido separados de sus cargos

Autoridades municipales informaron que aún no han sido separados del cargo los elementos que presuntamente causaron lesiones a un militar en Torreón, hecho que ocurrió hace días y que derivó en una investigación en Asuntos Internos e incluso en un recurso ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

Ayer fue cuestionado al respecto el alcalde Jorge Zermeño, quien señaló que estarán pendientes de los resultados que arrojen las indagatorias y en ese sentido tomar las determinaciones que corresponden según los reglamentos; no obstante, aclaró que los agentes involucrados no han sido separados en tanto no se les demuestre su responsabilidad en los hechos señalados.

"Si alguien comete una irregularidad, algún ilícito, pues corresponde a los jueces determinar la culpabilidad o no… No es ningún pleito entre instituciones, se trata de un asunto muy puntual, donde se ve involucrado a un policía y a un soldado".

Zermeño dijo que sobre los avances no es posible reportar aún nada desde la administración municipal, en ese tema señaló que es la FGEC la que debe de aportar la información correspondiente y las resoluciones en los momentos adecuados.

"Nosotros hemos entregado las investigaciones que hay en asuntos internos", señaló el alcalde de Torreón.

También se cuestionó al titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Primo García, quien señaló que los elementos no están separados, sino que siguen en servicio "interior" mientras se realizan las indagatorias.

Los hechos ocurrieron a inicios de la presente semana cuando un hombre identificado como Mariano "NN" caminaba por calles de Torreón, cuando fue interceptado por agentes, quienes presuntamente lo agredieron de forma que le causaron lesiones de gravedad. Familiares del detenido posteriormente aclararon que era parte de la milicia y que interpondrían las denuncias correspondientes, situación que finalmente ocurrió; tales acciones incluso fueron captadas en video, el cual ya está en poder de la FGEC.