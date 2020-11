Busca Hacienda cambiar Pacto Fiscal entre la Federación y los Estados

La presentación de una propuesta técnica que modifique el actual Pacto Fiscal entre la Federación y los Estados deberá llegar hasta que finalice el proceso electoral del 2021, afirmó Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En una ponencia virtual para el Colegio de México (Colmex), consideró que es sano tener una discusión sobre si la actual Ley de Coordinación Fiscal tiene los mecanismos adecuados de equidad y resarcimiento.

"Se los he dicho muy abiertamente (a los Gobernadores), yo creo que esa propuesta técnica no debemos traerla en la mesa para discusión hasta que no pasen las elecciones, porque hoy lo que podríamos hacer es que incluso una propuesta técnica buena se muriera en el debate político", dijo.

Herrera adelantó que el próximo 4 de diciembre se iniciará una discusión mediante la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, formada por la SHCP y los Secretarios de Finanzas de los Estados, para la formulación de la propuesta de cambio.

"A mí me parece que esta discusión no debe ser de cuánto le toca a cada quien, sino una discusión de hacia dónde queremos que vaya el País", agregó.

"Qué tipo de desigualdades estamos dispuestos a tolerar y las que no estamos dispuestos a tolerar, cómo las financiamos".

Aseguró que en el 2020 el debate sobre la modificación del Pacto Fiscal fue motivado por los efectos del Covid-19 en las finanzas públicas, al reducir los ingresos petroleros y tributarios que se reparten a los Estados.

"Eso sí me han dicho muchos Gobernadores en corto. En este momento, parte de la discusión del Pacto Fiscal en realidad es un pretexto para la negociación para ver si se encuentran más recursos en el contexto específico", refirió el Secretario de Hacienda.

No obstante, Herrera aceptó que la Ley de Coordinación Fiscal tiene fallas que deben modificarse.

Herrera, dijo que a Oaxaca le tomaría 180 años alcanzar el producto interno bruto (PIB) per cápita que tiene Nuevo León, que es cuatro veces más alto respecto al de Oaxaca.

Dijo que la pandemia no sólo implicó gastos imprevistos en salud, sino también una caída de los ingresos petroleros que es importante para la Recaudación Federal Participable (RFP) en momentos en que tendremos elecciones intermedias en dónde se renovarán 15 de las 32 gubernaturas y un número importante de municipios; en eso está centrada la discusión del pacto fiscal.

Destacó que de manera histórica, lo que reciben los estados se financiaba con los ingresos petroleros; uno de cada dos pesos proviene del petróleo.

HABRÁ IMPUESTO A LA MARIHUANA

Además Herrera comentó que se si legaliza la venta de marihuana tendrá un impuesto.

"Si se aprueba, se va a tener que gravar y se va a tener que gravar con el IEPS ( Impuesto Especial Sobre Producción de Servicios)", dijo Herrera durante su participación en el seminario "El pacto fiscal", organizado por el Colegio de México.

Explicó que este impuesto se aplicaría ya que es un producto de consumo que trae consecuencias a la salud "son impuestos a los bienes que producen males ya sea de manera directa o de manera secundaria", manifestó.

Dijo que el IEPS es un gravamen que se aplica en México y otros países como a la gasolina por su grado de contaminación, al alcohol y azúcares por el daño a la salud de las personas.