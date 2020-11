Foto: Cortesía

Taparroscas salvan vidas

El DIF Coahuila, DIF municipales, organismos de la sociedad civil, instituciones educativas y sociedad en general, mantienen el apoyo a tratamientos para niños con cáncer a través de la campaña permanente de recolección de taparroscas. A nombre de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, la coordinación en la región Laguna, donó 800 kilos de taparroscas a "Destapa una Esperanza", encargada de apoyar a niños y adolescentes de bajos recursos diagnosticados con cáncer o diabetes. Esta transformará las tapas de plástico en recursos que apoyen a su recuperación, para recibir quimioterapias, análisis de laboratorio, prótesis, medicamentos y traslados, entre otros.

Alertan sobre correo falso

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), informó a la comunidad universitaria y población en general, que circulan correos electrónicos falsos a nombre del rector Salvador Hernández Vélez, con los que difunden comentarios y publicaciones que él no ha emitido desde la cuenta [email protected] La máxima casa de estudios, consciente de esta situación y para evitar la confusión en los correos que maneja el rector, informó que sus cuentas de correo verdaderos son: el institucional [email protected] y el personal [email protected] Se alerta a los universitarios y a la comunidad en general a tener precaución sobre cualquier correo falso que les hagan llegar desde [email protected] u otras cuentas apócrifas que no cuenten con el dominio @uadec.edu.mx.

Importancia de la salud mental

Para una mejor comprensión de diversos temas de salud mental y su relación con el bienestar humano, la Secretaría de Salud del Estado de Durango (SSD), a través del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED), presentó en conferencia de prensa virtual, el libro "Mi Cerebro: Inquietudes y respuestas", así lo dio a conocer la titular de dicho instituto, María Soledad Ruiz Canaán. Este ejemplar tiene como objetivo que los duranguenses conozcan la importancia de la salud mental a través de la literatura, además de orientar, sensibilizar, explicar y fomentar una cultura de prevención y reflexión a través de un lenguaje claro y conciso, informó la funcionaria estatal.

