El doctor Jesús Avilio Martínez Beltrán, adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila fue reconocido con la condecoración Miguel Hidalgo Grado Cruz, por su atención a pacientes graves de COVID-19.

Martínez Beltrán recibió el galardón en el marco de la Ceremonia Conmemorativa por el 110 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Nacido el 30 de junio 1979 en Torreón, el médico creció en Sonora y luego regresó a su ciudad natal para estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Realizó la residencia de Medicina Interna en el Hospital de Especialidades No. 71 y la de Geriatría en el estado de Nuevo León. Hace 15 años ingresó a laborar al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 en Monclova y posteriormente tuvo la oportunidad de pasar a la UMAE No. 71, donde a la fecha labora como geriatra.

Atendió a su primer paciente sospechoso a COVID-19 el pasado 24 de marzo.

El geriatra dedicó la condecoración a todas las personas que han padecido está enfermedad por salir a ganarse el sustento y a la comunidad que ha sido responsable y sensible ante el personal de salud.

De igual forma, la hizo extensiva a sus compañeros de trabajo, de quienes, comentó, ha aprendido mucho, ya que la convivencia diaria le ha permitido aprender de otras especialidades; a su familia y a su hijo de nueve años, con quien su relación ha cambiado debido a la emergencia sanitaria