Stephanie Valenzuela responde críticas tras agresión de Eleazar Gómez

A través de sus estados en Instagram, Tefi Valenzuela respondió a las críticas que argumentan que "se ve normal como para haber sufrido una agresión", "ni parece una mujer violentada", "ya ni se le ven los golpes, no le creo nada".

La cantante peruana explicó que ha tratado de retomar su vida paulatinamente, sin que eso quiera decir que no se sienta mal anímicamente por el complicado momento que atraviesa como víctima de violencia.

"Siempre estuve en contacto con ustedes, y ahora para mí es difícil porque por más que yo intento y quiero estar bien y digo 'voy a volver a bailar, voy a volver a cantar, voy a volver a estar bien', emocionalmente he pasado cosas muy difíciles que estoy tratando de sobrellevar, en momentos puedo sonreír y en momentos quizás voy a llorar, y no les voy a subir mi llanto, porque ustedes no se lo merecen, nunca lo he hecho", expresó.

Valenzuela, quien ha dicho que perdona a Eleazar de corazón, pero sin que eso quiera decir que se detenga el proceso judicial que se lleva actualmente, expresó que no porque se vea "aparentemente bien" o "maquillada", quiere decir que ya no pasa nada, pues puede maquillarse el rostro, pero no el alma.

"Tampoco me parece justo que yo me tenga que desaparecer de las redes, que me tenga que privar de trabajar, de compartir, de hacer lo que que he hecho muchísimos años atrás, así que voy a echarle ganas , eso no quiere decir que no me haya afectado, eso no quiere decir que uno pueda maquillar el alma, porque puedo maquillarme la cara, pero pues hay cosas que te quedan. Les agradezco a los que me están dando su apoyo, a los que me han escrito, a los que me mandan bendiciones".

Finalmente, con una sonrisa agregó que la vida sigue y que piensa tener una buena actitud a pesar de todo lo ocurrido.

"La vida no acaba, la vida sigue, no importa cuál sea el problema, tenemos que ser fuertes y seguir adelante y curarnos de a poquito".

Ayer jueves, Yanira Díaz, prima de Eleazar Gómez, rompió en llanto cuando dijo que el actor volvería a prisión luego de la audiencia que sostuvo con Tefi Valenzuela, quien lo denunció por la violencia ejercida en su contra el pasado 5 de noviembre.

En el lugar también se encontraba la mamá del actor, quien tuvo problemas de presión y decidió no hablar con la prensa.