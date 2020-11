¿Cómo lucen actualmente los protagonistas de iCarly?

iCarly, serie de televisión estadounidense que fue originalmente transmitida por Nickelodeon, cumplirá ocho años de haber transmitido su episodio final.

Esta producción generó gran éxito entre una generación que recuerda con cariño a los protagonistas de la serie, “Carly Shay”, “Sam Puckett” y “Freddie Benson”, quienes se mantienen vigentes a través de la plataforma de Netflix con la primera temporada del programa rodada en el 2007.

Los actores que dieron vida a estos personajes, mantienen una gran popularidad en redes sociales, aquí te compartimos qué hacen y cómo lucen en la actualidad:

Miranda Cosgrove - “Carly”

La actriz nacida en Los Ángeles, California, hoy tiene 27 años y se enfoca en su preparación académica en la Universidad del Sur de California en la carrera de Psicología.

Cuando terminó iCarly, participó como actriz de Voz en Despicable Me, y en el 2015 regresó a los estudios de grabación, sin embargo, no tuvo el éxito que esperaba y se ha retirado temporalmente.

Jennette McCurdy - “Sam Puckett”

Una vez que la serie llegó a su fin, tomó uno de los papeles protagonistas del spin-off Sam and Cat junto a Ariana Grande, para después acumular algunas otras producciones como What’s Next for Sarah, Between, Best Player, Swindle, entre otras.

Ahora, se ha convertido en directora de cine y se estrenó con el cortometraje Kenny.

Nathan Krees - “Freddie Benson”

Hoy, lejos de los escenarios, el actor comparte su vida junto a su esposa y su hija, a quienes da prioridad luego de causar su carrera, en donde también tuvo importantes participaciones como, Sam and Cat, Hawaii, Snowflake: The White Gorilla, Into the Storm, Tell Me How I Die y Pinky Malinky.

Jerry Trainor - “Spencer Shay”

El actor logró consagrar su carrera luego de iCarly, obteniendo el protagónico de la serie Wendell and Winnie; prestó su voz a la serie TUFF Puppy, y también participó en Still de King, Star Vs. The Forces of Evil y Alex and Me.

Además, fue fichado por Netflix para la serie No Good Nick.

Noah Munck - Gibby

Cuando finalizó iCarly, decidió terminar sus estudios e iniciar una carrera en la Universidad de Biola, sin embargo, regresó a la actuación trabajando en series como Swindle, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Just Before I Go, Vikes, Sherk Retold y The Goldbergs.