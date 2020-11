Livia Brito es acusada de cleptómana

Después que una prestigiosa mueblería en México acusara a Livia Brito de robar una base de comedor, su ex, Salvador Zerboni, dejó entrever que la actriz podría haberle tomado un reloj de su casa.

"Me pones nervioso... pero algo faltó, pero no te voy a decir qué… bueno, (sí), un reloj no apareció, eso sí… ¡ay, Dios mío!, lo voy a ir a buscar, no es como que tengo 20 verdad, pero sí tengo por ahí un par, hay que checarlos, no sea que se lo llevó (uno), porque están grabados con mi nombre… ¡qué triste!, ojalá que no sea así, porque ya le está lloviendo duro", mencionó el actor.

Al mismo tiempo, en Venga la alegría, de TV Azteca, habló una empresaria de muebles para denunciar que la actriz se robó una base de comedor, luego de que la mueblería se la prestara mientras le entregaban el comedor que les había encargado, pero se negó a devolver la base.