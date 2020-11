Queen lanza reto en TikTok para cantar a dueto con Freddie Mercury

La legendaria banda de rock, Queen, abrió su cuenta de TikTok y enloqueció a los fanáticos de su música y a usuarios de la red social, al lanzar un reto para que hagan duetos con el fallecido vocalista Freddy Mercury.

La agrupación que creó éxitos como We will rock you o Another one bites the dust, compartió su primera publicación en TikTok, un video en el que se aprecia el icónico momento en el que Mercury pone a vocalizar al público en el emblemático concierto de Live Aid que se llevó a cabo el 13 de julio de 1885.

Queen aprovechó para lanzar un reto bajó el hashtag #SingWithQueen para que usuarios realicen duetos con el difunto cantante, quien dejó huella en la historia.

El material audiovisual que publicó Queen ya supera los 2 millones de reproducciones y cientos de “Me gusta”.

Además, la banda publicó otro video donde se puede ver a internautas y celebridades como The Shluv Family o Tom Grennan realizando su dueto con Mercury.

Por si fuera poco, Queen subió a TikTok 10 canciones de la banda para crear los videos.

Los temas que compartieron son: Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Under Pressure, We Are The Champions, I Want To Break Free, Somebody To Love, Killer Queen, Radio Ga Ga.

Esta dinámica llega justo cuando Queen acaba de lograr su décimo álbum número uno en el Reino Unido con el Live Around The World, marcando el primer disco que llega a la cima de las listas británicas en 25 años desde el Made In Heaven de 1995.