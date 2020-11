Filtran supuesto video que prueba que Eleazar Gómez no golpeo a Tefi

Este jueves durante el segundo juicio en contra de Eleazar Gómez por violencia familiar, el juez decidió no otorgarle la libertad condicional solicitada por su defensa.

Durante la audiencia se presentaron nuevamente las pruebas de agresión donde aparece Tefi Valenzuela con mordidas, moretones y lesiones en su rostro y cuello.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO… Es la modelo Stephanie Valenzuela. Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Previo al encuentro de ambas partes en los juzgados de la CIudad de México, diversos medios cubrían lo que podría ser en veredicto del juez, pero también mostraron el material que pobaría la inocencia del actor.

De acuerdo a un video que fue grabado momentos después de la detención de Elezar en su departamento, se ve a Tefi enseñando 'las lesiones' en su cuerpo, pero sin marcas de moretones, mordidas y espacios rojos.

“Yo no sé si un médico pueda explicar que después de recibir la mordida no te queda rojo o no lo sé, no soy médico, no conozco de esto, pero lo que estamos viendo es que a las 4:22 am, Eleazar, arriba de una patrulla, detenido, rumbo al MP, a esta chica no se le ven las mordidas ni las heridas”, cuestionó el mismo acusado.