'La música no debe faltar', dice Héctor Ugarte

Para el cantante Héctor Ugarte no todo ha sido malo en este 2020, ya que gracias a la pandemia se reencontró consigo mismo y aprovechó para limar asperezas que tenía con su padre.

“Ha sido un año complicado y triste para muchas personas, pero para mí ha sido un tiempo de depuración. Personas que estaban conmigo de repente se fueron, sin embargo, han llegado nuevas personas y nuevas oportunidades a mi vida.

“Fue un buen momento para retomar cosas familiares, me traje a mis papás a vivir conmigo a Guadalajara, había cosas atoradas con mi papá que pude arreglar. Dentro de todo lo malo que ha pasado, he tenido mucho crecimiento”, comentó el artista.

El integrante de Mercurio platicó con El Siglo de Torreón de la serie de conciertos que ha ofrecido junto a Alan (Magneto) y Samo bajo el concepto de World Voices y este sábado darán el último. Fue claro en decir que en estos tiempos de contingencia, “la música no debe faltar”.

“Alan traía esta idea desde hace muchos años. Él me dijo, ‘tengo ganas de hacer un show de voces’, pasa el tiempo y luego me dice ‘hermano, ya quedó, vas conmigo y va también Samo’; me encantó cuando me hizo la propuesta porque también admiro mucho a Samo y al legado de Camila”.

Los días 6 y 14 de noviembre se efectuaron los primeros conciertos ante una gran audiencia virtual. Héctor espera que este sábado cierren con broche de oro.

“En el primer show tuvimos siete mil personas; en el segundo, ocho mil, y esperamos a una gran cantidad de fans este 21 de noviembre”, señaló vía telefónica.

El artista mencionó que cada quien interpreta temas de sus grupos y otras rolas que les gustan.

"Los tres cantamos de todos. Hay combinaciones muy bonitas tanto en duetos como los tres. Ahora, este sábado, les daremos un show muy distinto a los dos pasados. Les adelanto que vamos a interpretar algunos covers”.

Ugarte comentó que este concepto ha tenido tanto éxito que posiblemente lo hagan presencial durante el año que entra.

“Tenemos todo el entusiasmo de que pasen muchas cosas más. Ojalá podamos hacer una gira que pudiéramos llevar a Torreón o incluso grabar un tema inédito”.

El cantante externó que para Mercurio y Magneto la Comarca Lagunera ha sido fundamental en sus carreras.

“Sin duda para nosotros, y de igual manera para Samo, La Laguna ha estado siempre con nosotros, estoy con toda la fe de que el año que entra podamos volver a cantarles en vivo”.

En 2021, Mercurio celebrará 25 años de carrera. Héctor espera que la banda pueda haceralgo“sorprendente” el año entrante.

“Mercurio ha ido al ritmo de como la gente lo ha pedido. Hemos tenido algunos breaks y aquí seguimos gracias a los fans. Mercurio estará el tiempo que la gente así lo desee”. Héctor dijo que como buen tapatío le encanta el mariachi, sin embargo, no le apostaría a hacer algo formal en este género. “Me echo mis palomazos cuando voy a una fiesta y hay mariachi. Me encanta el folclor mexicano y todas nuestras tradiciones”, sostuvo Héctor, quien agregó que si los laguneros quieren ver el concierto virtual, pueden entrar a la página www.widolslive.tv