Prefieren empresarios la informalidad en México

Empresas y trabajadores no son tontos: prefieren la informalidad porque hay incentivos y una seguridad social fallida, dijo Santiago Levy Algazi, exsubsecretario de Egresos de Hacienda y exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Ni las empresas ni los trabajadores son tontos. Si estamos de un lado o del otro, los incentivos económicos están mal alineados y nuestro sistema de seguridad social, aparte de que no protege bien, es excluyente, es una de las razones que explican la informalidad", dijo.

En una conferencia magistral que dictó vía remota en el marco de la Convención Anual 2020 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), aseguró que se subsidia a la formalidad, lo que refleja el fracaso de la seguridad social porque es fuente de exclusión social y castiga a la productividad.

Por eso lamentó que en el paquete económico 2021 no se haya incluido un programa de endeudamiento de entre dos por ciento y 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para dedicarlos a promover el empleo formal, subsidiar a las empresas y fortalecer las medidas sanitarias.

"Creo que podríamos salir de la crisis rápidamente y retomar el crecimiento; vamos a vivir una recesión más larga de lo necesario y vamos a pagar un costo social más alto", advirtió.

Durante su exposición, señaló que hay incentivos para permanecer en la informalidad, pues, por otro lado, les decimos a los trabajadores: "si eres formal, puedes pagar para tu salud y pensión, pero si eres informal, te lo doy de manera gratuita".

Refirió que 70 por ciento de las empresas en México están en la informalidad, no dan seguridad social ni ahorro para el retiro, pues existen incentivos para no salirse de ahí.

Levy Algazi, quien se desempeña como investigador principal no residente de Economía y Desarrollo Mundial en The Brookings Institution, ponderó que México no tiene políticas públicas que simultáneamente protejan a todos los trabajadores, distribuyan y fomenten la productividad.