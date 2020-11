Busca púgil lagunera su pase a Juegos Olímpicos

oselyn García López, boxeadora originaria de esta ciudad, ha sido considerada la titular en la división de 75 kilogramos para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 como parte de la delegación mexicana.

Así lo confirmó el Presidente de la Asociación Estatal de Boxeo, David Juárez, por lo que la púgil lagunera buscará su boleto a las Olimpiadas durante el próximo mes de mayo, en el clasificatorio que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina. "Me siento muy agradecida con Dios, con mi familia y todos los que me han estado apoyando. Creo que las cosas pasan por algo, Dios no se equivoca, tiene un gran plan para nosotros y esto para mí fue una gran noticia y tengo que dar la cara por Coahuila, por México y por toda la gente que hemos hecho este sacrificio", expresó Joselyn.

Agregó la experimentada púgil, que la noticia fue sorpresiva, que es una gran responsabilidad, pero con mucho trabajo, sacará todo adelante: "es un gran orgullo trabajar con mi estado y ahora mucho más poder trabajar por mi país", expuso. Rocky Balboa, el personaje de la popular saga de películas, además de Esmeralda "La Pantera" Falcón (seleccionada nacional de boxeo), son la inspiración y admiración para Joselyn buscar su boleto a los Olímpicos en mayo próximo, donde espera dar más de lo normal y poder representar dignamente a todo México.

"Yo voy a dar el mil cien por ciento, voy a dejarlo todo y voy a morir arriba del ring. Mi sueño siempre ha sido portar una medalla olímpica y ver la bandera de mi país arriba, ondear, escuchar el Himno Nacional, ese ha sido mi sueño desde siempre, desde que entré al gimnasio de box y nunca he quitado el dedo del renglón, es por lo que siempre he trabajado", concluyó Joselyn García. La peleadora lagunera mantendrá su preparación en el gimnasio "Mapimí" Rodríguez, donde se enfocará y se preparará al cien por ciento hasta su pelea por el boleto a los Juegos Olímpicos del próximo año.

