Emiten recomendación a DSPM de Torreón tras homicidio

L a Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón luego del homicidio de un joven en este año, quien momentos antes había sido detenido de forma arbitraria.

La recomendación 33/2020 fue dirigida a la DSPM de Torreón, así como contra el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado, Región Laguna I por hechos violatorios contra dos personas.

De acuerdo a lo que se manifestó en la recomendación, fueron dos personas las víctimas, de las cuales una falleció.

Informó que a ambos les fueron vulnerados en sus derechos humanos, particularmente al derecho a la vida, ya que con motivo de su detención los agentes de la DSPM en empleo arbitrario de la fuerza pública, accionaron su arma de cargo en contra de uno de ellos, ocasionándole lesiones que posteriormente causaran su deceso.

Por otro lado a la segunda víctima le dispararon en su cuerpo ocasionando lesiones que pusieron en riesgo su vida, vulnerando su derecho humano a la integridad y seguridad personal.

Trascendió que fue en julio de este año que los hechos sucedieron en el exterior de una vivienda ubicada en Paseo de la Reforma entre las calles Acuña y Blanco, en la colonia Moderna

Fue cuando Julio Alejandro, de 26 años de edad salió en su bicicleta a comprar alimento para su bebé, no obstante, tras toparse con una patrulla inició una discusión, luego de que la bicicleta afectara un retrovisor de la unidad.

Por lo anterior intentaron detenerlo, por lo que arribaron dos patrullas con tres elementos cada una, quienes comenzaron a golpearlo.

Fue al enterarse el padre de la víctima, que acude al lugar, no obstante, uno de los elementos disparó contra su hijo sin motivo, luego contra él.

Tras los hechos ambos fueron internados en el Hospital Genera, donde el hijo pierde la vida.

La Comisión resaltó que el uso del arma de fuego solo es permitido cuando se determine alguna circunstancia de riesgo para su persona o para otras personas que se encuentren presentes, situación que en el caso particular no ocurrió toda vez que los agraviados se encontraban sin armas, por tanto no representaban un riesgo.

Por lo anterior emitió una recomendación para iniciar las indagaciones penales correspondientes contra estos elementos, así como se emitan sanciones contra elementos que participaron en los hechos.