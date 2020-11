Jones se disculpa con Sofía

En nombre de la sororidad, Lupita Jones ofreció disculpas públicas a las mujeres y a Sofía Aragón, de quien se expresó despectivamente frente a las participantes de Mexicana Universal.

Aragón acusó a la Miss Universo 1991 de no haberla apoyado económicamente durante su participación en el concurso y de destituirla sin previo, por lo que Jones le respondió a través de redes llamándola, entre otras cosas, falsa e insegura.

"En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una mujer agresiva, violenta, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca, ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella", expresó Jones.