Por pandemia, cancelan peregrinaciones en GP

El sacerdote Julio Carrillo Gaucín, vicario general de la Diócesis de Gómez Palacio, declaró que no habrá peregrinaciones con motivo de los festejos católicos ante el incremento de contagios de COVID-19 y en atención a las indicaciones de la Secretaría de Salud de Durango.

No obstante, aclaró que lo anterior no es motivo para que los católicos no celebren a la Virgen María de otras maneras. Mencionó que se organizará una caravana de vehículos que podrán recibir la bendición pasando por la Iglesia de Guadalupe donde sacarán una imagen y se pedirá a los tripulantes de los vehículos que desde sus casas recen el Rosario.

Desde que empezó la pandemia la Diócesis se vio afectada y los sacerdotes no han estado exentos de esta situación pues en el presbiterio de se han infectado siete sacerdotes, uno de ellos falleció por esta causa. Actualmente hay dos sacerdotes internados u hospitalizados mientras que otros cuatro se encuentran recuperándose en sus casas.

"Es una situación que nos ha tocado vivir y no nos queda más que orar por todos los enfermos y pedirle a la gente que en estos momentos seamos solidarios y que hagan oración por los sacerdotes enfermos y que primeramente Dios que salgan adelante", dijo el padre Carrillo.

Opinó que es muy difícil determinar el lugar o la manera en la que ellos se contagiaron de este virus pues los últimos contagios se suscitaron en la última semana pese a que hace 15 días cerraron los templos. Informó que la imagen que sacarán de la Virgen de Guadalupe será grande y la colocarán sobre la avenida Independencia, en frente de la catedral, para que se bendiga a cada familia que vaya pasando sin necesidad de bajarse de los vehículos. Se trata de evitar a toda costa que haya personas juntas y que las celebraciones del día 11 de diciembre por la noche se transmitirán por medios digitales. Indicó que esperarán al próximo martes para ver las indicaciones de la Secretaría de Salud.

"Vamos a esperar lo que determine el Gobierno del Estado y el equipo de salud y sobre eso nosotros vamos a proponer ese plan", dijo el sacerdote.

El vicario confirmó que los encargados de las danzas ya han acudido a preguntar pero que les ha pedido que sean prudentes en cualquiera de los casos.

El año pasado fueron bendecidas 55 danzas y son alrededor de 500 contingentes los que se presentan año con año. Ahora se utilizará otro plan y buscarán apoyo por parte del Ayuntamiento y de la Dirección de Tránsito para hacer una peregrinación tipo caravana con el uso de vehículos.

La Diócesis de Gómez Palacio cuenta con 38 parroquias y seis capellanías que seguirán cerradas y sin misas presenciales.

CIERRE PEGA A TRABAJADORES

El sacerdote aseguró que sienten el compromiso que existe con todos los trabajadores de las iglesias pues hay 300 personas que dependen de las parroquias y de los sacerdotes en cuanto a prestación de servicios, nómina, seguro social, etcétera.

"Ciertamente serán tres domingos con los templos cerrados sin percibir ninguna ofrenda de los fieles en ese sentido y es algo que también nos pega a nosotros", dijo.

Carrillo Gaucín lamentó que no se hayan tomado acuerdos de forma metropolitana en ese sentido pues no hubo acuerdo tanto en lo civil como en lo religioso.

"De que sí vamos a cerrar todos, vamos a cerrar todos, y contribuir porque qué caso tiene que se cierra en Gómez Palacio y abran en Torreón. Cada Diócesis es independiente pero no suena lógico que nosotros tengamos cerrado y en otros lugares se pueda ir la gente a misa a Torreón los domingos, necesitaríamos ser más conscientes y tomar decisiones conjuntas", dijo.