Denuncia por acoso a regidor Secretario de Operación Política en GP renuncia al PRI

Se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Vicefiscalía de la Región Laguna por parte de Lorena Valenzuela Ramírez en contra del regidor Héctor González Salas, quien es coordinador de la fracción de Morena y contra quien o quienes resulten responsables por su probable responsabilidad en los hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación. .

La denunciante se desempeña como asistente de la décima regidora de Morena en el Ayuntamiento de Lerdo, Gloria Torres Bautista, quien además preside la Comisión de equidad de género. La quejosa presentó denuncia por hechos que iniciaron desde el año pasado, específicamente el 6 de noviembre del 2019.

"A las 12 del día me mandó llamar a la Sala de Regidores para una reunión donde solo asistimos él y yo, cosa que no me advirtió y cuando me saluda de mano él me jaló forzándome a darle un beso en la mejilla y luego me abrazó forzosamente fuera de lo normal agarrándome la cintura y yo me retiré y empezamos a hablar cosas de trabajo pero yo ya me sentía muy incómoda". Mencionó que durante diciembre esta situación se repitió pero que ella no reaccionó conforme a lo que el regidor esperaba, por lo cual, dijo, comenzó a poner en contra de ella a la profesora Gloria Torres de la cual ella es asistente diciéndole que se aprovechaba de su lugar para hacer cosas que no le correspondían. Mencionó que en enero de este 2020 el hoy denunciado de nueva cuenta la citó en su oficinas de los regidores y le comentó que había hablado con otros compañeros para sacarla de grupos de WhatsApp y organizaciones. Afirmó que como testigos de su dicho se encuentra la regidora Gloria Torres Bautista y la regidora Guadalupe Femat Díaz, quienes tienen conocimiento de esta situación del acoso. (Por Diana González)

Karim Castruita Zapata renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) este jueves. Ocupaba el cargo de secretario de Operación Política del PRI en Gómez Palacio, uno de los más importantes después del de organización y la presidencia.

Castruita abandona el partido después de militar en él durante 14 años. "Después de varios meses de estar en análisis de conciencia he decidido presentar mi formal denuncia al PRI. Después de 14 años de militar en el partido es una decisión difícil pero creo que también es madura", dijo el exsecretario de Operación Política.

"Creo que hace tiempo debí de haber renunciado cuando en su momento aspiré a otros cargos y que el PRI con sus viejas mañas logró imponer nuevamente a las dirigencias que al final se tomaron", dijo. Comentó que en su caso buscó ser dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y del Movimiento Territorial (MT) pero el dirigente Luis Enrique Benítez Ojeda no le dio oportunidad. Indicó que ha visto que en el PRI ha sido cada vez más evidente una simulación de una renovación del partido ,"cuando la realidad de las cosas es que vemos que las cosas no cambian", aseguró. Uno de los motivos que expresó es que desde el 2006 lo que más se criticaba en PRI era la división interna "pero la verdad es que en cada proceso electoral hacemos lo mismo de mandar a candidatos reciclados", dijo. Indicó que en el caso de Benítez ya trae compromisos con otros candidatos "y a los demás nos dan atole con el dedo para hacer territorio (...) la verdad es que el partido no está construyendo para volver a ganar. No estoy enojado, al contrario desearles que estén bien", dijo. (Por Diana González)