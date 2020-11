Torreón no le debe a nadie: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, negó que el Ayuntamiento tenga un gasto desproporcionado en la nómina municipal al referirse al informe de finanzas públicas que presentó ayer jueves el Consejo Cívico de las Instituciones en La Laguna (CCI), mismo en el que se destacó que el Ayuntamiento destinará al cierre de este 2020 un 33 por ciento de su presupuesto en servicios personales, mientras que solamente habrá un 16 por ciento destinado a la inversión.

El propio organismo informó que la tasa nacional de inversión pública es del 23 por ciento, por lo que tanto Torreón (16 %) como Matamoros (19 %), Lerdo (9 %) y Gómez Palacio (4%) están por debajo de ese parámetro.

Ante medios de comunicación, Zermeño afirmó que aunque respeta los análisis y estudios que realizan organismos como el CCI, difiere de los datos respecto al rubro de inversiones, mismos que, según la perspectiva de la propia Administración, son al menos la mitad de las acciones presupuestales ejercidas.

"Yo espero los análisis que quieran hacer; lo único que te digo es que pocos municipios en el país pueden presumir la manera en la que hemos venido trabajando, con una salud financiera, llamémosle así, porque Torreón no le debe dinero a nadie, porque no hemos tenido que pedir prestado… Ojalá y el CCI se acordara de que antes de que nosotros llegáramos había 1,500 trabajadores más en la nómina, que la obra que hacían los anteriores, pues era solamente con recursos federales; eso no lo dicen, esta Administración se ha preocupado por ser más eficiente, por disminuir el gasto corriente", manifestó el presidente municipal.

Aclaró que la actual Administración no ha destinado una "tercera parte" solamente en inversión, sino que se ha erogado "la mitad o más de la mitad" del recurso público en servicios y obras públicas; en ese sentido pidió revisar los números y las acciones realizadas.

Anteriormente se ha referido a ese mismo señalamiento al indicar que no solamente las remodelaciones, nueva infraestructura y otros proyectos son obra pública, sino que también lo son trabajos de mantenimiento vial, parques, jardines y obras "enterradas" como las de agua potable y drenaje.

"Cada vez esta Administración recibe más recurso también propio por la confianza y por la honradez con la que trabajamos, hay muchos municipios en el país que están quebrados, que no tienen ni para pagar la nómina, que no van a tener para pagar aguinaldos, que están despidiendo personal porque nos les va a alcanzar para el año que entra, Torreón no está en esa condición", expuso.

Adelantó además que las autoridades municipales han garantizado el pago del aguinaldo a empleados, mismos que se habrán de entregar ya en los próximos días y de acuerdo a lo establecido por la ley, por lo que pidió calma y tranquilidad para las familias que dependen de dichos recursos.

"Está garantizado, íbamos a pagar la mitad del aguinaldo hace unas semanas porque así se acostumbraba, pero el mismo personal nos pidió que mejor no, que se les pagara en una sola exhibición porque les rinde más; qué bueno, que la gente lo cuide", señaló.

Revira alcalde a CCI

