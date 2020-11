Filtran nueva escena de Spider-Man 3 con Zendaya y Tom Holland

La trama de "Spider-Man 3", la próxima aventura en solitario del trepamuros de Tom Holland, sigue siendo un misterio, pese a que el rodaje continúa en Atlanta.

Más allá del regreso de Jamie Foxx como Electro y la aparición estelar de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), se desconocen los detalles del argumento. Aunque no faltarán los saltos y piruetas en telaraña, como demuestra el último video desde el set.

"Spider-Man: Far From Home" (Spider-Man: Lejos de Casa) concluyó con un paseo en telaraña de Peter Parker y Mary Jane (Zendaya), aunque esta última no disfrutaba tanto el balanceo como sus anteriores encarnaciones. Pero quizás en la tercera entrega de la trilogía haya superado sus miedos, porque nuevo video publicado en Twitter muestra a los dos actores despegando una vez más en una arriesgada acrobacia.

Por supuesto, en este momento no hay forma de saber si la pareja está disfrutando de un agradable y romántico balanceo o si están huyendo de algún tipo de amenaza, ya sea de la reencarnación de Electro de otro de los muchos villanos rumoreados para el filme, como Mysterio, Duende Verde, Kraven el Cazador o incluso Venom y Morbius.

if j*n w*tts sees me post these no he didnt pic.twitter.com/LU5mrpKxw0 — kelly (@chrjstopherpine) November 17, 2020

Sea como sea, las cosas no pintan nada bien para Spider-Man en su tercera película dentro del UCM. Tras lidiar con la muerte de su mentor Iron Man, el mundo descubrió su identidad secreta gracias a Mysterio en el final de Lejos de Casa. Y por si eso fuera poco, las puertas del Multiverso están a punto de abrirse, lo que sin duda traerá muchos problemas a nuestro amigo y vecino Spidey.

Spider-Man 3 tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.