'No se vale', prima de Eleazar Gómez se lanza contra Tefi Valenzuela

Luego de que la tarde de este jueves se le negara la libertad condicional a Eleazar Gómez en los juzgados de la Ciudad de México, la familia del actor se lanzó en contra de su demandante.

Fue la prima de Eleazar quien a través de las cámaras de los medios de comunicación envió un fuerte mensaje a Tefi Valenzuela.

"No se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo" le dice Yanira Díaz, prima de Eleazar Gómez, a la pareja del actor, sin poder contener el llanto. Tras la audiencia de este día, Gómez regresa al reclusorio. : Janet Mérida / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/UQ7JFAoge9 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 19, 2020

"Estefi, no tengo el gusto de conocerte pero de verdad yo creo que no se vale, no se vale lo que le estás haciendo a mi primo, sabes que te ama, sabes que te adora", dijo.

Además aseguró que la demanda por violencia le arruinó la vida y la carrera artística.

Yanira Díaz hizo referencia a las lesiones que ocasionó Eleazar en el rostro de su exnovia fueron por un arranque de enojo y que hay muchas mentiras que envuelven el caso.

Para finalizar confió en las leyes mexicanas y aseguró que pronto se solucionará el caso y le otorgarán la libertad a su primo.